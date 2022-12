Le accuse contro padre Rupnik, i gesuiti pubblicano la cronologia delle indagini

Padre Johan Verschueren, invita a farsi avanti quanti avessero qualcosa da segnalare: “La mia principale preoccupazione è per coloro che hanno sofferto”

Vatican News

Il dettaglio sulle indagini e sui passi compiuti in relazione alle accuse di abusi psicologici e sessuali rivolte da parte di alcune maggiorenni consacrate contro il gesuita padre Marko Ivan Rupnik, noto artista e predicatore, è stato pubblicato oggi sul sito della Curia Generalizia della Compagnia di Gesù. Si tratta della prima ricostruzione ufficiale degli eventi.

Padre Johan Verschueren SJ, delegato del padre Generale e superiore maggiore delle Case internazionali, ha dichiarato:

“L’ultima settimana ha visto l’attenzione su due indagini condotte sul ministero di p. Marko Rupnik. Una riguardava una questione relativa al sacramento della riconciliazione; l’altra riguardava un abuso su una donna da parte di p. Rupnik. Le informazioni condivise hanno suscitato molte domande e di seguito condivido una cronologia degli eventi nella speranza di fare un po’ di chiarezza”.



Padre Verschueren afferma che la sua “principale preoccupazione in tutto questo è per coloro che hanno sofferto”, e invita chiunque desideri denunciare nuovi fatti o discutere di quelli già presentati, a contattarlo. “Vi assicuro che sarete ascoltati con comprensione ed empatia. Già da qualche mese abbiamo creato un team di persone, donne e uomini, provenienti da varie discipline e con diverse competenze per affrontare queste situazioni. Sono disponibili, e lo sono stati, ad ascoltare, sostenere e aiutare. La mail di questo servizio è: teamreferente.dir@gmail.com e le persone possono scrivere in inglese, francese, italiano, spagnolo, olandese e tedesco”.

Segue una “Cronologia delle indagini sulle accuse” rivolte a Rupnik, delle quali aveva parlato anche il Generale dei gesuiti, padre Arturo Sosa, incontrando i giornalisti lo scorso 14 dicembre.

Da questa prima ricostruzione si apprende che le indagini sono relative a due distinti casi. Il primo riguarda l’assoluzione del complice in un peccato contro il 6° comandamento.

- Ottobre 2018: Le accuse di assoluzione di un complice di p. Rupnik in un peccato contro il sesto comandamento vengono ricevute dal delegato della Curia SJ per le case internazionali a Roma. La Società avvia un'indagine preliminare

- Maggio 2019: l’indagine ritiene credibili le accuse. Viene inviato un dossier alla CDF

- Giugno 2019: P. Verschueren, Superiore maggiore della DIR, impone delle restrizioni.

- Luglio 2019: la CDF chiede alla Società di istituire un processo amministrativo penale.

- Gennaio 2020: i giudici (tutti esterni alla Compagnia di Gesù) dicono all’unanimità che c’è stata effettivamente l’assoluzione di un complice.

- Maggio 2020: La CDF emette un decreto di scomunica; la scomunica viene revocata da un decreto della CDF più tardi nello stesso mese.

Il secondo caso prende invece in considerazione accuse riguardanti membri della Comunità di Loyola:

- Giugno 2021: La Congregazione per la Dottrina della Fede contatta la Curia generale SJ in merito alle accuse riguardanti padre Rupnik e alcuni membri della comunità di Loyola.

- Luglio 2021: Il Padre Generale avvia un’indagine preliminare condotta da una persona esterna alla Società. P. Verschueren, Superiore maggiore della DIR, impone delle restrizioni.

- Gennaio 2022: l’indagine conclude che c’è un caso da risolvere. I risultati vengono inviati alla CDF con la raccomandazione di un processo penale.

- Ottobre 2022: il Dicastero per la Dottrina della Fede dichiara che le accuse in oggetto riguardano vicende prescritte e non si procede con il processo.

- Continuano le restrizioni al ministero di p. Rupnik.