Laudato si': quando l’amore per il Creato, diventa un progetto da far conoscere

A Bari, nell’ambito del XVII Forum dell’Informazione Cattolica sul tema “Il ruolo delle comunità per una conversione ecologica inclusiva e generativa” promosso da Greenaccord, è stato assegnato il premio "Sentinelle del Creato" a Cecilia Seppia, curatrice del progetto del Dicastero per la Comunicazione

Marina Tomarro - Bari



“Un progetto che racconta, divulga e porta alla luce, testimonianze, proposte ed azioni nati in ogni Continente e ad ogni latitudine, dalle grandi città ai piccoli villaggi di capanne per prendersi cura della Casa comune”. È con questa motivazione che Greenaccord Onlus ha assegnato il premio Sentinella del Creato a Cecilia Seppia, curatrice del progetto “Laudato si'" del Dicastero per la Comunicazione. Il riconoscimento è stato conferito nell’ambito del XVII Forum dell’Informazione Cattolica, sul tema “Il ruolo delle comunità per una conversione ecologica inclusiva e generativa”, promosso da Greenaccord con il sostegno dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto e del Consiglio della Regione Puglia, che si è concluso ieri nel capoluogo pugliese e a cui hanno preso parte giornalisti da tutta Italia, per un confronto con relatori esperti sulle tematiche ambientali e sociali.

La gioia di chi vede raccontata la propria storia

“In questo anno - si legge nella motivazione - come curatrice del progetto, la giornalista Cecilia Seppia, ha dato voce a iniziative articolate o estremamente semplici, ma tutte saldamente fondate sul desiderio di ripristinare l'alleanza antica tra uomo e ambiente. Cecilia ha coordinato, con competenza e passione, il racconto delle storie in cinque lingue sul portale Vatican News e sulle pagine de L'Osservatore Romano, con articoli, gallerie fotografiche, video e audio-interviste. Grande soddisfazione per le telefonate ricevute dall'altra parte del mondo da persone di ogni credo, estrazione sociale e razza: persone che chiedono uno spazio sui media vaticani per raccontare la loro storia, che sia un progetto di efficientamento energetico o la realizzazione di una casa di accoglienza per i migranti. Il lavoro di Cecilia oltre a rappresentare una fatica appassionata è diventato una preghiera, affinché ai nostri giovani e alle future generazioni non sia lasciato in eredità un deserto, ma un giardino, lo stesso che abbiamo ricevuto dal Creatore”.

Cecilia Seppia con il premio Sentinelle del Creato

“Il progetto Laudato si' – spiega Alfonso Cauteruccio presidente di Greenaccord – è molto importante, perché è la dimostrazione di come questa Enciclica di Papa Francesco, sia stata accolta in tutto il mondo e in molti casi resa azione concreta. Le storie raccolte ci portano spesso in realtà lontane da noi, dando voce a chi riesce in silenzio a cambiare il mondo e lasciarlo migliore alle generazioni future. Penso che al di là di questo premio, per Cecilia, la gioia più grande siano proprio quelle telefonate o mail di riconoscenza, che lei e tutta la squadra del Multimedia del Dicastero che collabora a questo progetto, ricevono per aver raccontato queste storie”.

I riconoscimenti assegnati

Nella serata sono stati assegnati altri premi, in coordinamento con l’Unione cattolica Stampa italiana (Ucsi) e con la Federazione dei Settimanali Cattolici. Il riconoscimento, un’opera unica in ceramica realizzata dall’artista Marzia Taormina, è stato conferito a Giorgio Malavasi, redattore del settimanale diocesano di Venezia, Gente Veneta; al Gruppo giovani Giornalisti Ucsi formato da: Luca Ciciriello, Roberta Carlucci, Maria Giovanna Romanelli, Ludovico Falzone, Francesco Laureti, Cristina Oneto e Corrado Cassani per il lavoro di indagine sulla realtà delle Comunità Energetiche Rinnovabili; ad Elisabetta Guidobaldi, Caposervizio dell’Ansa; ad Antonio Cianciullo, responsabile del canale "Terra" sull’Huffington Post; all’ambientalista Walter Ganapini; a Maria Cristina Facchini, direttrice dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR e neopresidente della Società italiana per le Scienze del Clima, e all’attrice Antonella Attili.