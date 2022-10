Penitenzieria Apostolica, un seminario per "celebrare la Confessione oggi"

Al Palazzo della Cancelleria, il 13 e 14 ottobre un corso per contribuire alla riscoperta di questo Sacramento, talvolta trascurato o mal compreso, per sottolinearne la bellezza e aiutare a viverlo con rinnovato entusiasmo

Vatican News

Prenderà il via domani, giovedì 13 ottobre, in Vaticano, presso il Palazzo della Cancelleria, il Seminario di formazione "Celebrare il sacramento della Confessione oggi", iniziativa promossa e organizzata dalla Penitenzieria Apostolica.

La Penitenzieria, che da oltre trent’anni cura la formazione dei giovani sacerdoti al ministero di confessore attraverso l’annuale Corso sul foro interno, con questa nuova proposta intende focalizzare l’attenzione sull’altro lato del confessionale e porsi perciò dalla parte dei fedeli che si accostano al sacramento per ottenere il perdono di Dio. L’obiettivo è quello di contribuire alla riscoperta di questo sacramento, talvolta trascurato o mal compreso, per sottolinearne la bellezza e aiutare a viverlo con rinnovato entusiasmo.

Il programma

Nelle due giornate di giovedì 13 e venerdì 14 ottobre sono previste anzitutto la lectio magistralis del cardinale Mauro Piacenza, penitenziere Maggiore, e due introduzioni al tema rispettivamente da una prospettiva biblica, a cura di don Fabio Rosini, e antropologica, da parte del professor Mario Polia. Il venerdì mattina il reggente della Penitenzieria, monsignor Krzysztof Nykiel, risponderà alle principali obiezioni che più comunemente si pongono contro la confessione, mentre i professori don Angel García Ibáñez e don Marco Panero SDB approfondiranno alcuni aspetti del sacramento dal punto di vista teologico e pedagogico.

Nell’ultima sessione di venerdì pomeriggio, infine, dopo la relazione del professor padre Jaime Emilio González Magaña SJ sul significato e l’importanza della pratica dell’esame di coscienza per una fruttuosa celebrazione del sacramento e nella vita spirituale personale, a prendere la parola saranno tre testimoni che hanno sperimentato in prima persona la gioia dell’incontro sacramentale con il Padre misericordioso e che presenteranno il ruolo decisivo avuto dal sacramento della Confessione nel loro percorso di fede.

Per partecipare

Per prendere parte al Seminario di formazione in presenza, occorre registrarsi sul sito www.penitenzieria.va compilando l’apposito modulo di iscrizione. Altrimenti è possibile seguire le relazioni da remoto, collegandosi al canale YouTube del Dicastero per la Comunicazione (https://www.youtube.com/c/VaticanNews). In entrambi i casi la partecipazione è gratuita.