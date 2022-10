Santa Sede-Cina: rinnovato per la seconda volta l’Accordo Provvisorio sulla nomina dei vescovi

Dopo “opportune consultazioni e valutazioni” le due parti hanno concordato di prorogare per un altro biennio la validità dell’accordo stipulato per la prima volta nel 2018. La Santa Sede intende proseguire un dialogo rispettoso e costruttivo per favorire la missione della Chiesa cattolica e il bene del popolo cinese

Vatican News

“La Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese, dopo opportune consultazioni e valutazioni, hanno concordato di prorogare per un altro biennio la validità dell’Accordo Provvisorio sulla nomina dei Vescovi, stipulato il 22 settembre 2018 e rinnovato una prima volta il 22 ottobre 2020”. È quanto riferisce oggi un comunicato diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede.

“La Parte Vaticana - prosegue il comunicato - è intenzionata a proseguire il dialogo rispettoso e costruttivo con la Parte Cinese, per una proficua attuazione del suddetto Accordo e per un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, in vista di favorire la missione della Chiesa cattolica e il bene del Popolo cinese”.

Papa Francesco, in una intervista rilasciata nel luglio scorso all'agenzia Reuters, aveva auspicato che l’accordo potesse essere rinnovato in questo mese di ottobre. “L’accordo va bene” - aveva detto riferendosi alle nomine dei vescovi - anche se “si va lentamente”, “alla cinese” – aveva aggiunto – “perché i cinesi hanno quel senso del tempo che nessuno li affretta” e poi “anche loro hanno dei problemi”, perché le autorità locali agiscono in modi diversi con la Chiesa cattolica e “non è la stessa situazione in ogni regione del Paese”.

Il Papa, ricordando la fatica diplomatica del cardinale Agostino Casaroli, artefice dell’Ostpolitik vaticana verso i Paesi dell’Europa dell’Est, aveva parlato del “martirio della pazienza”: “Molti hanno detto tante cose contro Giovanni XXIII, contro Paolo VI, contro Casaroli. Ma la diplomazia è così. Davanti a una situazione chiusa bisogna cercare la strada possibile, non ideale, la diplomazia è l’arte del possibile e fare che il possibile divenga reale”.