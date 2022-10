Rapporto Fides, cattolici in aumento in quattro continenti

In vista della Giornata missionaria mondiale del 23 ottobre, le statistiche pubblicate dall’Agenzia evidenziano una crescita di battezzati ovunque sul globo ad eccezione dell’Oceania. Calano i sacerdoti e le religiose in Occidente mentre crescono in Africa e Asia

Alessandro De Carolis - Città del Vaticano

Poco più di un settimo della popolazione mondiale è battezzata, al 2020 i cattolici raggiungevano circa il miliardo e 360 milioni rispetto ai 7 miliardi e 667 milioni di persone sul globo. È uno dei dati principali che emerge dal Rapporto annuale di Fides sullo stato della Chiesa mondiale che da tradizione esce alla vigilia della Giornata missionaria mondiale, quest’anno fissata a domenica prossima 23 ottobre. La crescita dei cattolici riguarda quattro continenti su cinque, con la sola Oceania e non registrare il segno “più”.



Sacerdoti, consacrati e vocazioni

Nel report di Fides - basato sull’Annuario Statistico della Chiesa aggiornato al 31 dicembre 2020 - si passano in rassegna le varie categorie del tessuto ecclesiale: i vescovi nel mondo sono 5.300, sostanzialmente stabili, con i vescovi diocesani in aumento rispetto ai religiosi. Calano in generale i sacerdoti - meno 4 mila unità per un totale di 410 mila - e diminuiscono in particolare secondo un trend noto in Europa, cui si aggiungono America e Oceania, mentre sono in crescita in Africa e Asia. In crescita anche i diaconi permanenti (48.600 circa, +397), viceversa si conferma la tendenza degli ultimi anni alla diminuzione globale delle religiose, che risultano essere complessivamente 619 mila - e anche in questo caso sono Asia e Africa a registrare una tendenza al rialzo dei numeri.

Dal punto di vista delle vocazioni, i seminaristi maggiori, diocesani e religiosi quest’anno sono diminuiti globalmente di 2.200 unità attestandosi a circa 112 mila e con la sola Africa in questo caso a mostrare un aumento. Analogo il trend dei seminaristi minori, diocesani e religiosi, in calo per un totale di 95.300 membri.

Scuole e strutture sanitarie

C’è poi il settore dell’istruzione e dell’educazione. La Chiesa gestisce nel mondo circa 73 mila scuole materne frequentate da 7 milioni e mezzo di alunni, altri 34 milioni sono iscritti quasi 100 mila scuole primarie e oltre 19 milioni nei circa 50 mila istituti secondari. Poco meno di 2 milioni e mezzo sono gli studenti delle scuole superiori e circa 3 milioni e 800 mila quelli universitari. Sul versante degli istituti sanitari, di beneficenza e assistenza, gestiti nel mondo dalla Chiesa figurano 5.322 ospedali, 14.415 dispensari, 534 lebbrosari, 15.204 case per anziani, malati cronici e portatori di disabilità, 9.230 orfanotrofi, 10.441 giardini d’infanzia, 10.362 consultori matrimoniali, 3.137 centri di educazione o rieducazione sociale e 34.291 istituzioni di altro tipo.