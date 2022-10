Parolin celebra una Messa per la Pace in Armenia a Santa Maria Maggiore

Occasione è il 30° Anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra l’Armenia e la Santa Sede. Alla celebrazione del Segretario di Stato sarà presente il ministro degli Affari Esteri armeno, Ararat Mirzoyan

Il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, presiederà una Messa dedicata alla Pace in Armenia domani, martedì 25 ottobre, alle 15.30, nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Occasione è il 30° Anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra l’Armenia e la Santa Sede. Alla celebrazione sarà presente il ministro degli Affari Esteri della Repubblica d’Armenia, Ararat Mirzoyan che porterà un saluto.

Sono stati invitati a partecipare membri del corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, rappresentanti del mondo ecclesiastico e politico, giornalisti, e membri della comunità armena. In un’intervista rilasciata alla Sezione Armena della Radio Vaticana - Vatican News, l’Ambasciatore d’Armenia presso la Santa Sede Garen Nazarian ha affermato che "questo trentesimo anniversario è per noi la migliore opportunità, basata sugli stessi valori cristiani, sui risultati del passato e su una visione comune per il futuro, per approfondire ed estendere ulteriormente le relazioni bilaterali con la Santa Sede”.

Per l’occasione l’auspicio dell’Ambasciatore è che “la Santa Messa e le preghiere possano contribuire al raggiungimento della vera pace, quella pace di cui l’Armenia e tutto il mondo hanno bisogno oggi più che mai”.