Nuove nomine nella Pontifica Accademia per la Vita

Quattordici nuovi ordinari e rinnovato il Consiglio direttivo con cinque membri. In preparazione l'Assemblea del 20-22 febbraio 2023: "Necessaria una riflessione capace di parlare a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita"

Vatican News

Nuove nomine nella Pontificia Accademia per la Vita. Papa Francesco ha nominato cinque nuovi membri del Consiglio Direttivo: monsignor Noël Simard, vescovo di Valleyfield, in Canada); monsignor Philippe Bordeyne, preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia; padre Jacques Koudoubi Simporé, M.I., rettore dell’Università San Tommaso d’Aquino e direttore del Centro di Ricerca Biomolecolare Pietro Annigoni in Ouagadougou (Burkina Faso); suor Margarita Bofarull Buñuel, R.S.C.J., docente di Teologia Morale all’Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ad Antiguo Cuscatlán (El Salvador); la professoressa Laura Palazzani, docente di Filosofia del Diritto presso la Libera Università Maria Santissima Assunta a Roma.

Nuovi ordinari

Sempre oggi, il Papa ha nominato 14 nuovi membri ordinari. Alcuni di essi sono corrispondenti che ora diventano ordinari. Si tratta: monsignor Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio; padre Humberto Miguel Yáñez Molina, S.I.; i professori Carlos Centeno Cortés; Roberto Dell’Oro; Federico de Montalvo Jääskeläinen; Paolo de Tarso Ramos Ribeiro; Mariana Mazzucato; Saad Al-Din Mosaad Helaly; John N. Nkengasong; Jean Marie Okwo-Bele; Stephan Werner Sahm; Martha Margarita Luz Tarasco Michel; Sheila Dinotshe Tlou; Krzysztof Wiak.

Un impegno che si approfondisce

"La nomina dei nuovi Accademici ordinari rappresenta un importante avvenimento", spiega la stessa la Pontificia Accademia per la Vita. "Il nostro impegno si approfondisce, seguendo le linee indicate da Papa Francesco nei discorsi che ha rivolto all’Accademia in questi anni e nella definizione degli obiettivi ‘strategici’ di lavoro e di approfondimento, contenuti nella lettera Humana Communitas del 2019".

Assemblea a febbraio

La Pontificia Accademia per la Vita, si legge in una nota, sta preparando la prossima Assemblea fissata nei giorni 20-22 febbraio 2023, sul tema Converging on the person. Emerging Technologies for the Common Good. "È un argomento di grande rilevanza per quella riflessione etica ineludibile di fronte ad un mondo che sta cambiando profondamente sotto i nostri occhi, in questi anni, ed in cui è quanto mai necessaria una riflessione capace di parlare a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita", spiega il comunicato, firmato dal presidente monsignor Vincenzo Paglia e il cancelliere Renzo Pegoraro. "In questo senso è importante che nella Pontificia Accademia per la Vita, si inseriscano donne e uomini con competenze in varie discipline e provenienti da diversi contesti, per un costante e fecondo dialogo interdisciplinare, interculturale ed interreligioso. A nome di tutti gli Accademici esprimiamo un sentito ringraziamento a Papa Francesco per l’attenzione con cui segue il nostro lavoro. E ribadiamo l’impegno a portare nel nostro mondo quella ispirazione e vocazione profetica basata sul Vangelo, per promuovere la vita umana sempre e ovunque".