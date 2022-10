Hebdomada Papae, il GR in latino del 1 ottobre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle ore 17.30. In sommario: il Santo Padre ad Assisi incoraggia i giovani a promuovere la cosiddetta "Economia di Francesco". In visita apostolica a Matera, il Papa celebra la Messa a conclusione del 27.mo Congresso Eucaristico Nazionale. La Sala Stampa vaticana conferma il 39° viaggio apostolico del Pontefice: tra il 3 e 6 novembre Francesco si recherà in Bahrein

Assisiénsem urbem íterum invísit Póntifex. Sábbato die quarto et vicésimo mensis Septémbris Ipse innúmeros iúvenes convénit iísque ánimum áddidit, qui “Francísci oeconómiam” promovérent.

Francíscus Papa iter apostólicum Matéolam die vicésimo quinto mensis Septémbris fecit, ubi missam celebrávit ad finem addúcens vicésimum séptimum Congréssum Eucharísticum Nationálem.

Sedes Vaticána diurnariórum Pontíficis undequadragésimum iter apostólicum peténtis Bachrein confirmávit.

Per helicópterum sábbato die vicésimo quarto mensis Septémbris Francíscus Papa Assísium pervénit ut iúvenes conveníret, evéntum “Francísci oeconómiae” participántes, quod Póntifex vóluit, qui procéssum diálogi inclusívi agitáre coepit necnon universális immutatiónis ad novam oeconómiam obtinéndam. Audiámus Alexánder de Carolis.

Círciter mille iúvenes ex centum vigínti Natiónibus de nova oeconómia disseruérunt et ad finem pervenérunt, adstánte Francísco Papa. Hoc anno coram de hac re disceptavérunt, cum ante bis propter universálem pestiléntiam per interréte factum esset. Cunctos partícipes, oeconómiae et societátis susceptóres, rogávit ut de hodiérnis operándi ratiónibus dubitárent. Francíscus plane affirmávit orbis terrárum condiciónes novas oeconómiae ratiónes prae se ferre, quae paupéribus, ambítui et óperi praecípuum pondus tribúerent. Idémque est cohortátus ut eórum propósita ac bona re efficeréntur et “caro” fíerent. Sanctum Assisiénsem pérsequens, Póntifex iúvenes mónuit ut eórum vita vera esset prophétia, sciéntiam et intelléctum mundo, bello, universáli pestiléntia et ámbitus discrímine sauciáto, cum deférrent.

Qui Deum adórat némini est obnóxius. Nullus eucharísticus cultus datur, si quis patiéntis vúlnerum non miserétur. Sic missae témpore est locútus Francíscus Papa, ad finem addúcens vicésimum séptimum Congréssum Eucharísticum Nationálem Matéolae die domínico vicésimo quinto mensis Septémbris. Refert Rosárius Tronnolone.

Coram círciter duódecim mílibus fidélium apud Municípii Stádium, Vicésimi Primi Septémbris Matéolae cognominátum, Francíscus Papa est hortátus ut verecúndia habeátur propter cotidiánas iniquitátes, inaequalitátes, vexatiónes advérsus débiles, neglegéntiam erga indigéntes admíssas. Pontíficis sermo cum Eucharístiae mystério coniúnctus est, quae ómnium communiónem osténdere debéret circum participátum panem, qui, ad Ipsíus mentem, non semper ex iustítia frángitur. Ex Evangélio sumens inítium, in quo vita dívitis comparátur et paúperis, Francíscus memorávit Eucharístiam ad fratrum amórem nos concitáre, cum sociálem ratiónem extólleret mystérii Córporis et Sánguinis Christi, in sacrifícium pro ómnibus obláti.

A die tértio ad diem sextum consequéntis mensis Novémbris Francíscus Papa príncipem urbem Manámam et Awali invíset, undequadragésimum iter complens, ut nuntiávit Sedes Vaticána diurnariórum. Francíscus primus erit Póntifex qui hanc Natiónem sinus Pérsici viset, quod fáciet diálogum institutúrus de humána coexisténtia oriéntis et occidéntis. Redíbit sic in Arábicam paenínsulam, ubi mense Februário anno bismillésimo undevicésimo Abu Dhabi de humána fraternitáte subsignávit Documéntum.

Il Santo Padre ha visitato ancora una volta la città di Assisi. Sabato 24 settembre il Pontefice ha incoraggiato lì migliaia di giovani a promuovere la cosiddetta "Economia di Francesco".

Papa Francesco ha compiuto una visita apostolica a Matera domenica 25 settembre dove ha celebrato la Messa a conclusione del 27.mo Congresso Eucaristico Nazionale.

La Sala Stampa vaticana ha confermato il trentanovesimo viaggio apostolico del Pontefice. Tra il 3 e 6 novembre Francesco si recherà in Bahrein.

Papa Francesco è arrivato in elicottero nella città di Assisi sabato 24 settembre per incontrare i giovani partecipanti dell’evento “Economy of Francesco”, un movimento voluto dal Pontefice che ha messo in moto un processo di dialogo inclusivo e di cambiamento globale verso una nuova economia. Sentiamo Alessandro de Carolis:

Circa mille giovani provenienti da 120 Paesi hanno concluso il loro incontro di riflessione su una nuova economia con la presenza di Papa Francesco. Quella di quest’anno è la prima edizione in presenza dopo le altre due segnate dalla pandemia e svoltesi in modalità on-line. Il Pontefice ha chiesto a tutti i partecipanti, economisti e imprenditori, la capacità di mettere in discussione l’attuale modello di sviluppo. Francesco ha ribadito che la situazione mondiale richiede nuovi paradigmi economici che mettano al centro i poveri, l'ambiente e il lavoro, e ha esortato tutti a impegnarsi perché i loro ideali e valori trovino concretezza e si facciano "carne". Seguendo l’esempio del santo d’Assisi, il Papa ha chiamato ai giovani a fare della loro vita una vera profezia, portando uno spirito di scienza e di intelligenza in un mondo ferito dalla guerra, la pandemia e la crisi ambientale.

Chi adora Dio non diventa schiavo di nessuno. Non c’è vero culto eucaristico senza compassione dinanzi alle ferite di chi soffre. Così ha parlato Papa Francesco durante la Messa a conclusione del 27.mo Congresso Eucaristico Nazionale celebrato a Matera domenica 25 settembre. Il servizio di Rosario Tronnolone:

Di fronte a circa 12 mila fedeli nello Stadio Comunale XXI Settembre di Matera, Papa Francesco ha esortato a vergognarsi per le quotidiane ingiustizie, disparità, soprusi compiuti ogni giorno verso i deboli, l’indifferenza nei riguardi dei poveri. La riflessione del Pontefice è stata legata al mistero dell’Eucaristia, che dovrebbe esprimere la comunione di tutti intorno a un pane condiviso che, secondo il Papa, non sempre è spezzato nella giustizia. Ispirato dal Vangelo domenicale che metteva a confronto la vita di un ricco con quella di un povero, Francesco ha ricordato che l’Eucaristia ci chiama all’amore dei fratelli, sottolineando la dimensione sociale del mistero del Corpo e del Sangue di Cristo offerto in sacrificio per tutti. Ad accogliere il Pontefice in questa visita lampo nella Città dei Sassi è stato il presidente della Conferenza dei vescovi italiani, il cardinale Matteo Maria Zuppi, l’arcivescovo di Matera-Irsina monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo e le autorità civili locali.

Papa Francesco visiterà il Bahrein dal 3 al 6 novembre prossimi e si recherà nella capitale Manama e nella città di Awali nel corso del suo trentanovesimo viaggio apostolico. L’ha annunciato la Sala Stampa vaticana. Francesco sarà il primo Pontefice a visitare questo Paese del Golfo e lo farà in occasione di un foro per il dialogo dedicato alla coesistenza umana tra oriente e occidente. Il Papa tornerà così nella penisola arabica dove nel febbraio 2019 firmò ad Abu Dhabi il Documento sulla fratellanza umana.

