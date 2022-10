Francoforte, alla Fiera del libro la Lev con un volume sugli 800 anni del presepe

Alla Buchmesse la Libreria Editrice Vaticana porta diverse novità a firma di Papa Francesco, un focus su letteratura e spiritualità e opere con un’attenzione particolare a spiritualità ed ecologia

Si apre domani a Francoforte la Fiera del libro, uno degli appuntamenti più prestigiosi del settore, che vedrà come di consueto la presenza dello stand della Libreria Editrice Vaticana che tra i volumi che caratterizzano la proposta di quest’anno ne spicca uno dedicato a un prossimo anniversario molto significativo per la vita della Chiesa e la cultura: gli 800 anni dal primo presepe, ideato e fatto costruire da San Francesco d’Assisi nel Natale del 1223. Per questo motivo la Lev sta lavorando ad un libro di Papa Francesco dal titolo Il presepe. I personaggi i simboli della Notte Santa, nel quale il Pontefice spiega il significato e il messaggio dei vari personaggi, fisici e figurati, della rappresentazione della Natività.



I libri di Francesco

Debutta inoltre a Francoforte un altro nuovo libro di Papa Francesco Camminare insieme. Parole e riflessioni sulla sinodalità, curato da suor Nathalie Becquart, sottosegretario del Sinodo dei Vescovi. Si tratta di un’antologia che raccoglie quanto il Papa ha affermato e detto sul tema della Chiesa in ascolto e in cammino come popolo di Dio dal momento della sua elezione al soglio pontificio fino ai nostri giorni. Un testo molto importante che cade proprio mentre viene annunciato da Francesco il doppio appuntamento per il Sinodo sulla sinodalità, nell’ottobre 2023 e nell’ottobre 2024.



Altro testo del Papa è quello dedicato alla teologia del sacerdozio, Secondo lo stile di Dio. Riflessioni sulla spiritualità del presbitero, nel quale è presentato il discorso di Francesco al simposio sulla teologia del sacerdozio tenutosi nei mesi scorsi in Vaticano, accompagnato dai commenti di padre Timothy Radcliffe e di don Luigi Maria Epicoco. Il testo è inoltre arricchito da alcune schede di incontri per la formazione permanente del clero.



Spiritualità, ecologia, narrativa

Accanto a questi e altri titoli di Papa Francesco e ai documenti magisteriali recenti, redatti dai vari organismi della Santa Sede, la Libreria Editrice Vaticana porta alla Buchmesse di Francoforte alcuni recenti testi legati alla cura del creato, della vita sociale e alla spiritualità. Anzitutto il nuovo libro dell’economista e gesuita francese Gaël Giraud La rivoluzione dolce della transizione ecologica. Come costruire un futuro possibile, che in Italia ha già avuto un ottimo riscontro di vendite e di stampa; inoltre, la biografia del venerabile Tonino Bello a firma di mons. Domenico Cornacchia Testimone e maestro di virtù. Il cammino cristiano di don Tonino Bello, già in corso di traduzione in polacco. Saranno presentati alla Fiera del libro anche Le diversità riconciliate. Un protestante nel giornale del Papa di Marcelo Figueroa, reverendo della comunità presbiteriana e direttore dell’edizione argentina de L’Osservatore Romano, che uscirà in spagnolo e portoghese, e Etica teologica della vita. Scrittura, tradizione, sfide pratiche, a cura di mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita.



«Una parola meritano due pubblicazioni recenti che intersecano tra loro i temi della letteratura e della spiritualità - spiega Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria editrice vaticana - Il primo, La tessitura del mondo, a cura di Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, che raccoglie testi di Papa Francesco sul tema del racconto in dialogo con grandi scrittori, scrittrici e intellettuali di ogni parte del mondo, da Donna Tart a Colum McCann, da Renzo Piano a Edna O’Brien. Un testo pubblicato dalla Lev in coedizione con Salani e che ha avuto un’ottima accoglienza tra i lettori. Il secondo, La Parola e i racconti. Sedici scrittrici italiane leggono le parabole dei Vangeli, ideato dalle curatrici dell’inserto femminile de L’Osservatore Romano, “Donne Chiesa Mondo”, nel quale alcune delle più note scrittrici italiane di oggi rileggono e si lasciano ispirare dalle parabole evangeliche per scrivere a loro volta dei racconti. Queste due pubblicazioni attestano che può nascere in campo editoriale una rinnovata e feconda sinergia tra la letteratura e la spiritualità, mostrando come tra queste due dimensioni dell’umano possano nascere contaminazioni e rimandi che arricchiscono la fede e il sapere».