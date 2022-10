Grech: se la Chiesa taglia fuori i giovani morirà dissanguata

Il cardinale segretario generale del Sinodo ha inviato un videomessaggio agli studenti universitari africani che il prossimo primo novembre incontreranno il Papa sul tema della cultura dell’incontro, riaffermando l’importanza del dialogo intergenerazionale

Vatican News

“Building Bridges North-South”, costruire ponti tra Nord e Sud del mondo è un auspicio, ma da alcuni mesi anche un format ecclesiale dedicato ai giovani. Un modello di incontro tenuto a battesimo il 24 febbraio scorso, con gli studenti del Nord e dell'America Latina ospitati dalla Loyola University Chicago, e che si appresta a essere ripetuto il primo novembre prossimo, quando alle 15 ora di Roma il Papa incontrerà in un dialogo virtuale studenti e docenti di università africane.

L’“incontro sinodale”, come viene presentato, vedrà coinvolti in particolare tre professori africani, un professore americano e 10 studenti in un confronto a distanza dl titolo “Ubuntu: una cultura dell'incontro; tutti apparteniamo” organizzato dalla Pan-African Catholic Theology and Pastoral Network (PACTPAN) in collaborazione con la Pontificia Commissione per l'America Latina e con il patrocinio della Segreteria generale del Sinodo.

Il futuro e la chiave

"Se la Chiesa taglia fuori la giovane generazione dalla sua vita, è condannata a morire dissanguata", afferma in un videomessaggio ai partecipanti il cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo. La base su cui costruire resta, afferma, il rapporto aperto tra anziani e giovani, tante volte sottolineato da Francesco. “Hanno detto che i giovani hanno il potere di aprire le porte del futuro, ma gli adulti - ripete il segretario generale del Sinodo - hanno la chiave del futuro. Quindi, è importante entrare in questo dialogo intergenerazionale".



L'evento sarà trasmesso in live streaming da Nairobi e potrà essere seguito sul portale di Vatican News e sul canale YouTube in tre lingue: inglese, francese e spagnolo.