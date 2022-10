Beati i 12 martiri redentoristi spagnoli. Semeraro: fiduciosi dell'intimità di Gesù

Il prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi ha presieduto questa mattina a Madrid, nella cattedrale de la Almudena, la beatificazione di padre Vincenzo Nicasio Renuncio Toribio e undici compagni, uccisi nel 1936 durante la persecuzione contro i cristiani nella guerra civile. “La fede radicale in Dio e la solidarietà con Gesù sono le sole che possono orientarci – ha detto il porporato - anche quando ci troviamo nel mezzo delle paure e dei ricatti umani"

Alessandro Di Bussolo – Città del Vaticano

La beatificazione dei dodici martiri redentoristi di Madrid, uccisi nel 1936 durante la guerra civile spagnola, ci offre “il messaggio della fiducia totale in Dio. Fiducia nell’amore del Padre, fiducia nell’intimità di Gesù crocifisso e risorto con noi”. Quella che ha dato forza a Vincenzo Nicasio Renuncio Toribio e gli undici compagni, ricordati nell’omelia dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, delegato del Papa a presiedere la beatificazione nella cattedrale madrilena di Santa María la Real de la Almudena.

"Non temo alcun male, Gesù, perchè tu sei con me"

“La fede radicale in Dio, che è nostro Padre e la solidarietà assoluta con il suo Figlio Gesù Cristo: sono queste - ha spiegato il cardinale Semeraro - le coordinate che, sole, possono orientarci, anche quando ci troviamo nel mezzo delle paure e dei ricatti umani”. Insieme ai dodici sacerdoti e religiosi professi della Congregazione del Santissimo Redentore, possiamo dire allora: “Non temo alcun male, Signore Gesù, perché tu sei con me”. Come fratel José Erviti Insausti, che prima di morire disse: “Non possono farci nulla se siamo fedeli a Dio...”

Il martirio dei 12 a Madrid, dove la persecuzione fu più cruenta

Il prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi ha accennato alla vicenda dei martiri, approfondita all’inizio della liturgia dal postulatore, il redentorista padre Antonio Marrazzo, uccisi durante la persecuzione anticristiana che afflisse la Spagna negli anni della guerra civile. “Accadde proprio qui a Madrid - ha ricordato - dove la lotta contro la Chiesa fu particolarmente cruenta”. Erano uomini come noi, fragili “come vasi di creta”, come ricorda san Paolo, ma questo rivela “il segreto della testimonianza cristiana, poiché dice che quel fragile vaso custodisce un tesoro, ossia la forza della vita di Cristo, che abita in noi. La vita del Crocifisso-Risorto è nel cristiano”.

Gesù ci dice: "Non abbiate paura, io sono con voi tutti i giorni"

È lì “che si trova la forza interiore della testimonianza dei nostri Beati”, ha aggiunto Semeraro. Che commentando il Vangelo di Matteo dei discepoli impauriti dalle onde che sul lago sommergevano la barca, ha ricordato le parole di Gesù: “Perché avete paura, uomini di poca fede?”. Non si tratta, ha sottolineato il cardinale di voler diventare ardimentosi, ma non dobbiamo avere paura “perché vogliamo essere fedeli discepoli di Gesù”. Che agli apostoli disse: “È sufficiente per il discepolo diventare come il suo maestro”. Praticamente, ha chiarito il cardinale, diceva loro: “Se voi siete come me, allora non dovete avere paura! Vincerete la morte proprio come me! Anche in voi, quel che è morte diventa vita. Per questo non dovete avere paura: non dovete averne a motivo della mia intimità con voi”.

Ieri la veglia per i giovani, domani la Messa di ringraziamento

Hanno concelebrato, tra gli altri, l’arcivescovo di Madrid, cardinale Carlos Osoro, il superiore generale dei Redentoristi, padre Rogério Gomes, il superiore provinciale di Madrid, padre Francisco Javier Caballero, e il parroco del Perpetuo Socorro, padre Damián Cubillo. Tra i partecipanti alla beatificazione, una rappresentanza delle famiglie e dei luoghi di origine dei nuovi beati. La sera di venerdì 21 ottobre il santuario del Perpetuo Soccorso, curato dai Redentoristi, ha ospitato una veglia di preghiera per i giovani e domenica, 23 ottobre, Domenica Missionaria Mondiale, alle 12, ospiterà la Messa di ringraziamento presieduta da padre Gomes.