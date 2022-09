Il Sinodo entra nella fase continentale

Mentre il Sinodo sulla sinodalità entra in una nuova fase, vi proponiamo il primo di una serie di video per esplorare come si sta preparando la fase continentale, dopo l'arrivo dei documenti a livello diocesano e nazionale.

Un gruppo di esperti provenienti dai 5 continenti, con competenze e punti di vista diversi, si riunisce fino al 2 ottobre a Frascati, vicino Roma per elaborare il documento della seconda tappa del processo sinodale 2021-2023 - la tappa continentale del Sinodo - e continuare così il processo di discernimento, dialogo e ascolto. In collaborazione con la Segreteria generale del Sinodo, David Costa, un giovane videomaker del Costa Rica, sta documentando l'esperienza inedita della Segreteria generale del Sinodo, promuovendo una serie di video durante questa fase preparatoria. Partenza per Frascati In questo primo video, David racconta l'arrivo degli esperti a Roma e la loro partenza per Frascati. Attraverso le parole di Christina Kheng, docente di leadership pastorale presso l'Istituto pastorale dell'Asia orientale, e del padre gesuita David MC Callum, direttore esecutivo del Discerning Leadership Programme, David Costa documenta il compito di questi esperti e lo spirito con cui si stanno preparando a questa importante missione.