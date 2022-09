Parolin ai nunzi: affidiamo a Maria la nostra richiesta di pace per tutti i popoli

Alle ore 19, nello straordinario contesto della Cappella Sistina, la celebrazione dei Vespri con i Rappresentanti pontefici in questi giorni in Vaticano per partecipare al loro triennale incontro. Il segretario di Stato, cardinale Parolin sottolinea nell'omelia il particolare legame tra la Vergine Maria e i nunzi che non rappresentano se stessi ma la Chiesa e il Pontefice. A lei, Regina della Pace, Parolin affida la preghiera per la pace oggi "in un mondo così tribolato"

Adriana Masotti - Città del Vaticano



E' la Vergine Maria di cui oggi ricorre la Natività il cuore dei Vespri di questa sera. In prima fila da una parte i cardinali con la berretta rossa, dietro e di lato la distesa di berretti color porpora dei vescovi che rappresentano il Papa nelle diverse parti del mondo e con loro i capi dicastero della Curia Romana, i superiori della Segreteria di Stato, e gli Osservatori permanenti senza qualifica episcopale.

Maria non si amerà mai abbastanza

Presiede i Vespri, che concludono la seconda giornata dell'incontro in Vaticano per i Rappresentanti pontifici, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, che all'inizio della sua omelia, si dice lieto che al centro della preghiera di questa sera ci sia "la Madre di Cristo secondo la carne e Madre nostra spiritualmente". "Non dobbiamo temere - prosegue - di nutrire nei suoi confronti una tenera filiale devozione, di Maria non si dirà mai abbastanza, non la si amerà mai abbastanza". Il porporato cita una frase detta dal cardinale Ratzinger che ricordava quando da giovane aveva delle riserve su alcune antiche formule riguardo a Maria, "mi sembravano esagerate, ora capisco che sono verità oggi più che mai valida".

Un legame speciale quello tra il nunzio e la Vergine

Se vogliamo essere cristiani dobbiamo essere mariani, afferma il cardinale Parolin, dobbiamo riconoscere il rapporto che unisce Maria a Gesù. "Maria è tutta relativa a Gesù". Se la devozione a Maria dovesse allontanare da Gesù, bisognerebbe respingerla, dice, ma è vero il contrario. E’ necessaria per amare Dio. Ne era convinto san Luigi de Montfort tanto caro a GPII. Questa unità di Maria con Gesù viene in particolare rilievo oggi, osserva il porporato, perchè la celebrazione di oggi è in onore della Natività di Maria ma il suo vero significato è l’Incarnazione del Verbo. Per questo, infatti, nasce Maria. E "questa caratteristica della festività odierna è particolarmente pregnante per noi, sottolinea il segretario di Stato - perché anche noi nella nostra missione siamo tutti relativi ad un altro".

Affidiamo a Maria la nostra preghiera per la pace

Nel 2019 Papa Francesco aveva detto, ricorda Parolin, che il nunzio non rappresenta se stesso, ma la Chiesa e in particolare il Successore di Pietro in una determinata zona. "Assomigliando a Maria, noi siamo chiamati ad amarla e a imitarla e a imitarne le virtù", lei che è "modello nella fede e nella carità". Lei ci insegna ad essere forti e pietosi. Il cardinale Parolin invita, quindi, tutti i presenti ad affidare all'intercessione di Maria la preghiera per la pace "in questo mondo così tribolato, donaci giorni di pace". E anche in questa preoccupazione per il mondo intero, il cardinale Parolin vede un legame speciale tra i rappresentanti pontifici e Maria perché, dice, il nunzio ha a cuore il bene di un intero popolo. Ricordando tutte le situazioni di conflitto, di difficoltà e di persecuzione che sappiamo ci sono attualmente, conclude il cardinale, ripetiamo a Maria: "donaci giorni di pace".