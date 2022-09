Parolin: la minaccia dell'uso di armi atomiche in Ucraina è ripugnante

Intervenuto alle Nazioni Unite per un incontro dedicato alla giornata internazionale per l'eliminazione totale degli arsenali nucleari, il segretario di Stato sottolinea il bisogno di un mondo libero dagli ordigni nucleari e dell'impegno di tutti i Paesi del mondo per regolamentarli

Michele Raviart - Città del Vaticano

Un mondo "vicino all'abisso di una guerra nucleare". A ribadirlo è il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, intervenuto ieri alle Nazioni Unite in un incontro ad alto livello per la Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari. La minaccia dell’uso di questo tipo di armi nel conflitto in Ucraina, che ha riportato, ha detto, la guerra in Europa ad una dimensione mai vista da generazioni è “ripugnante”.

Leggi Anche 26/09/2022 Francesco: l'uso bellico dell'energia atomica è un crimine Nella nona Giornata mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari, il Papa ribadisce in un tweet che "oggi più che mai" l'utilizzo "per fini di guerra" di questo tipo di risorsa ...

Un imperativo morale e umanitario

Quella nucleare, ha sottolineato il cardinale Parolin, è una minaccia incombente che ha implicazioni devastanti per tutta l’umanità e dimostra che l’obiettivo di una definitiva eliminazione delle armi atomiche, come ha scritto il Papa nella Fratelli tutti, è “sia una sfida sia un imperativo morale e umanitario”. Tuttavia, sottolinea il porporato, le azioni degli Stati che detengono un arsenale nucleare sono ben lontane dal favorire un esito di questo tipo., perché ampliando e modernizzando le loro armi atomiche continuano a fare affidamento sulla deterrenza atomica, disattendo gli obblighi dei trattati internazionali come l’articolo sei del Trattato di non proliferazione nucleare.

Ancora lontani da un mondo senza atomica

Lo scorso agosto gli Stati firmatari dell’accordo del 1968 per regolare e stabilizzare gli arsenali si sono riuniti per la decima Conferenza di revisione del trattato e non hanno raggiunto un’intesa per un documento comune. Una circostanza che la Santa Sede ha seguito con preoccupazione. Anche se la bozza fosse stata approvata, sottolinea ancora il cardinale Parolin, la mancanza nel testo di nuovi impegni significativi sul disarmo non avrebbe tuttavia portato l’umanità più vicina a un mondo senza armi nucleari.

Leggi Anche 26/09/2022 Gallagher alla conferenza Aiea: un mondo libero dalle armi nucleari è possibile Il segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati, intervenendo a Vienna al primo giorno dei lavori della 66.ma conferenza generale dell’Agenzia internazionale per l’energia ...

Serve l'impegno delle potenze nucleari

Progressi sono stati invece fatti nell’ambito del Trattato per la proibizione delle armi nucleari del 2017 con gli Stati membri che hanno di recente approvato un piano d’azione nell’ambito della verifica degli armamenti, dell’assistenza alle vittime e sui rimedi alle conseguenze ambientali del nucleare. Sforzi che per la Santa Sede dovrebbero essere compiuti anche dalle potenze nucleari, indipendentemente dalla loro posizione su questo Trattato che non hanno sottoscritto.

Un sistema sempre più fragile

Un altro obiettivo è quello di rinvigorire gli sforzi per l’entrata in vigore del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari del 1996, non ancora ratificato da otto Paesi firmatari, e di rilanciare i negoziati per trattati sulla gestione del materiale fissili e sulle garanzie di non utilizzo degli arsenali. Senza progressi tangibili verso questi fini, ribadisce il segretario di Stato, il sistema attuale rischia di erodersi. Fintantoché esistono armi nucleari non si può escludere la possibilità che vengano usate e questo, come ha detto Papa Francesco a Hiroshima nel 2019, “minaccia ogni possibile futuro per la nostra casa comune.