L’attualità delle parabole Evangeliche in un libro della LEV

S’intitola ‘La Parola e i racconti’ il nuovo volume che raccoglie le storie ideate da sedici scrittrici a partire da alcuni passi del Vangelo. Un’iniziativa che attualizza gli insegnamenti di Gesù e che invoglia la conoscenza delle scritture. “Sono fonti di ispirazione per la vita”, dicono le curatrici

Giovanni Orsenigo

I racconti di sedici scrittrici ispirati alle parabole dei Vangeli. È questo il contenuto di ‘La Parola e i racconti’, il nuovo libro edito dalla Libreria Editrice Vaticana e da Donne Chiesa Mondo, il settimanale femminile de L’Osservatore Romano che con questa pubblicazione debutta nel mondo dell’editoria. Il volume, con illustrazioni di Cinzia Leone, è curato da Rita Pinci, Ritanna Armeni e Carola Susani. Il volume – si legge nell’introduzione – “offre uno spaccato ricco e fedele del mondo che viviamo, pieno di contraddizioni e di conflitti, ma anche di conforto, di soccorso, di sorpresa e di occasioni”.

Storie di ispirazione morale e sentimentale

Il presupposto di partenza, spiega Ritanna Armeni del Comitato di direzione di Donne Chiesa Mondo, è che “Gesù non ha scritto trattati di teologia e di filosofia, ma ha raccontato storie di persone normali”. Storie di padri, di figli, di casalinghe, di uomini ricchi e di uomini poveri: storie che raccontano la quotidianità. L’idea è quindi quella di narrare storie “che, esattamente come quelle del Vangelo, siano di grande ispirazione morale e sentimentale”.

Nella realizzazione del libro sono state coinvolte: Ubah Cristina Ali Farah, Viola Ardone, Ritanna Armeni, Camilla Baresani, Maria Grazia Calandrone, Emanuela Canepa, Antonella Cilento, Cinzia Leone, Tea Ranno, Evelina Santangelo, Alessandra Sarchi, Igiaba Scego, Elena Stancanelli, Carola Susani, Nadia Terranova, Mariapia Veladiano. “Partendo dalle parabole che abbiamo proposto – spiega Rita Pinci, Coordinatrice di Donne Chiesa Mondo – ad ognuna di loro è venuto in mente un racconto”. Un racconto che però non si sovrappone ai racconti di Gesù. “Non sono un commento alle parabole evangeliche – sottolinea – ma piccoli testi di letteratura, dentro i quali ogni scrittrice ha messo dentro un po' della propria vita e della propria esperienza”. Ovviamente, queste storie assumono un valore maggiore, visto che sono affiancate da alcuni passi del Vangelo.

Un contenuto etico

“Le donne riescono ad esprimere nel profondo la sensibilità, i sentimenti e le verità presenti nei Vangeli”, afferma Ritanna Armeni parlando della scelta di affidare la stesura di questi racconti a sedici scrittrici.Il valore di queste storie sta nel fatto di non avere riferimenti spirituali, quanto piuttosto un contenuto etico: una prospettiva che - specifica Rita Pinci - permette di “avvicinarsi alla lettura delle parabole anche a persone non credenti”. Il messaggio del volume - conclude Armeni - è che attraverso questi racconti moderni, si capisce quanto le parabole di Gesù siano ancora tutte molto valide ed ispiratrici per la nostra vita”.