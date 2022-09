VATICANO

"Papa Luciani, il mistero svelato": una docuserie per far luce sulla sua morte

La terza puntata di “Ossi di seppia” di 42° Parallelo sarà dedicata al Pontefice recentemente beatificato. In onda in anteprima oggi 27 settembre su Rai Play e venerdì 30 su Rai 3, in seconda serata, avrà come voce narrante la vice postulatrice della causa di canonizzazione Stefania Falasca

Vatican News Papa Luciani, il mistero svelato è il titolo della puntata della docuserie Ossi di seppia di 42° Parallelo che andrà in onda in anteprima questa sera, martedì 27 settembre, su RaiPlay e venerdì 30 settembre su Rai 3, in seconda serata. Un format innovativo quello del programma che, giunto alla terza edizione, vuole creare “attraverso la difesa e la valorizzazione della memoria, un ponte di contatto, di confronto e di possibile condivisione” con le nuove generazioni. Nel caso di Papa Luciani, la puntata – terza di 26 – ha l’obiettivo di mettere in luce alcuni aspetti del breve pontificato del Pontefice recentemente beatificato, in particolare, la vicenda della morte improvvisa che, avvenuta il 28 settembre 1978, per decenni è stata al centro di congetture e ipotesi complottiste e di una letteratura dai tratti noir alimentata da testate anglosassoni. Una delle più grandi “fake news” della storia, la definisce la giornalista Stefania Falasca, vicepostulatrice della causa di canonizzazione e vicepresidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I, che del documentario è la voce narrante. Falasca spiega: “Gli alvei della letteratura noir sono redditizi ma non interessano alla storia. Non è più il tempo degli irriducibili dell’indocumentabile, qui a parlare sono solo le carte autentiche, coeve alla morte del Papa, rinvenute nel corso di un lavoro sistematico di una ricerca decennale condotta secondo la prassi del metodo storicocritico. Un lavoro - sottolinea la vice postulatrice, anche autrice di Papa Luciani Cronaca di una morte (Piemme 2017 - LEV 2020) – condotto esclusivamente sulla base delle fonti e dei riscontri documentali acquisiti nel corso del processo canonico che ha trattato anche l’epilogo della vita di Giovanni Paolo I”.