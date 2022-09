Guardie Svizzere, cresce la necessità di reclutare nuovi giovani al servizio del Papa

Il Corpo della Guardia Svizzera Pontificia sta lavorando per rafforzare il lavoro del proprio Ufficio Informazione per il reclutamento di nuovi giovani in Svizzera. Un comunicato informa che a causa dell'aumento dell'organico, che passa da 110 a 135 uomini, è cresciuta anche la necessità di assumere nuove reclute

Vatican News

Un comunicato del Corpo delle Guardie Svizzere del Papa informa su alcuni sviluppi che riguardano la propria istituzione come il rafforzamento dell'Ufficio Informazione e il reclutamento di giovani in Svizzera. "La Guardia Svizzera Pontificia - si legge nel testo - sta espandendo la sua presenza in Svizzera creando un ufficio stampa e un punto di contatto per le autorità". A svolgere il nuovo compito il comandante della Guardia Svizzera ha nominato Stefan Wyer.

Il comunicato spiega le motivazioni della novità: "A causa dell'aumento dell'organico della Guardia Svizzera Pontificia da 110 a 135 uomini, la necessità di assumere nuove reclute è aumentata. Il reclutamento deve quindi essere sostenuto da un lavoro di pubbliche relazioni più attivo. Ad esempio, sarà creato un punto di contatto diretto per i media svizzeri, e le attività di informazione dei partner della Guardia, come la Fondazione della Guardia Svizzera Pontificia, la Fondazione Caserma e l'Associazione delle ex-Guardie Svizzere, saranno coordinate in maniera più stretta. L'Ufficio di collegamento - si legge ancora - rappresenta anche gli interessi del Corpo presso le autorità e nei confronti della politica".

l responsabile dell'ufficio media e relazioni, il 57enne Stefan Wyer, è originario di Visp (VS). Egli, informa il comunicato, "ha avuto rapporti diretti con la Guardia Svizzera per diversi anni. Dal 1° luglio 2022 è consulente aziendale indipendente per comunicazione e politica". Stefan Wyer, si precisa, "riferisce direttamente al Comandante della Guardia Svizzera e lavora a stretto contatto con il Capo dell’Ufficio Informazioni e reclutamento (IRS), Bernhard Messmer". Il nuovo ufficio è raggiungibile all'indirizzo e-mail: comunicazione@guardiasvizzera.ch