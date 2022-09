Al via ad Assisi il Cortile di Francesco per guardare al futuro

Una tre giorni all’insegna del dialogo e dell’incontro. ‘Eterno e il tempo presente’ è il tema della manifestazione, giunta all’ottava edizione. Fino al 4 settembre previsti 30 incontri, visite guidate, eventi musicali, performance artistiche e laboratori per i più piccoli

Eugenio Bonanata – Città del Vaticano

Assisi sempre più crocevia di notizie e iniziative. Oggi, presso la sala stampa del Sacro Convento, la presentazione dell’ottava edizione del ‘Cortile di Francesco’, che fino al 4 settembre proporrà 30 incontri nonché eventi musicali e artistici, visite guidate e laboratori per i bambini. ‘Eterno e il tempo presente’ è il tema scelto per la tre giorni alla presenza di numerosi ospiti. “I due termini si illuminano a vicenda”, afferma il direttore della rivista San Francesco fra Riccardo Giacon precisando che nel corso dei vari appuntamenti si parlerà di nuovi confitti, crisi energetica, emergenza ambientale, lavoro.

Un contributo per il futuro

“Sono gli ambiti problematici della nostra epoca”, prosegue il francescano che aggiunge: “con il Cortile di Francesco vogliamo dare un contributo alla riflessione internazionale per rialzare lo sguardo e dare speranza guardando al futuro di ogni uomo e donna”. C’è certamente l’elemento spirituale alla base del ricco programma, ma non ci si discosta dalla realtà che stiamo vivendo tenendo a portata di mano la bussola rappresentata dal carisma del Poverello. “San Francesco d’Assisi – dice fra Riccardo – continua a parlare ancora al cuore di ogni persona, non solo nell’animo, dando speranza, fede e fiducia, ma anche aiutando ciascuno ad impegnarsi in lotte concrete, vere e autentiche”.

Con Papa Francesco, fede e impegno concreto

E la strada tracciata è molto chiara, anche grazie ai costanti richiami di Papa Francesco che il prossimo 24 settembre è atteso nella cittadina umbra. Questi i punti fermi: “la pace, l’armonia con il creato e soprattutto il tema del dialogo e della cura delle relazioni per superare i conflitti, sia quelli internazionali sia quelli che vivono le nostre famiglie”.

Insomma, le questioni sul tavolo devono necessariamente essere affrontate se si vuole rispondere alla crescente preoccupazione delle persone. E non lo si può fare con soluzioni a corto raggio o interessi di parte. Pensare in chiave ‘Eterno’ – spiega ancora il francescano – significa anche dare un impulso alla classe dirigente e a coloro i quali si occupano della gestione della cosa pubblica e del bene comune. “Ci piacerebbe che l’appuntamento aiutasse a volare alto, ad avere orizzonti ampi e a superare il tempo presente”.

Gli ospiti e il tema della bellezza

Difficile riassumere il programma in modo dettagliato, che si può consultare collegandosi al sito internet della kermesse (www.cortiledifrancesco.it). Vale la pena, però, ricordare due aspetti. Il primo riguarda alcuni dei nomi che figurano tra gli ospiti: il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI; il cardinale Angelo Scola, arcivescovo emerito di Milano; monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento; Pasquale Tridico, presidente INPS; Luigi Sbarra, segretario generale CISL; Flavio Caroli, storico d’arte; lo storico Franco Cardini e il giornalista Nello Scavo.

L’altro è il valore della bellezza protagonista della serata conclusiva. Come di consueto, si svolgerà nell’incantevole atmosfera della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco, mescolando musica, letteratura e spiritualità in una originale interpretazione del tema ‘Eterno’. Durante l’appuntamento, grazie all’esecuzione della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco diretta da fra Peter Hrdy, la musica di Haydn si intreccerà con i versi di alcuni dei padri fondatori della nostra cultura recitati dall’attrice Monica Guerritore.