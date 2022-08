In Vaticano il primo Summit Vitae, artisti e leader per promuovere il bene comune

L'appuntamento cui prenderà parte anche Papa Francesco è per il 31 agosto e il 1° settembre alla Casina Pio IV. L ’obiettivo è discutere strategie e proposte creative per lo sviluppo di iniziative culturali per un mondo migliore in cui siano promosse l'unità, la speranza e l'incontro

Giancarlo La Vella - Città del Vaticano

La fondazione globale Vitae ha annunciato che il primo Summit Vitae si terrà presso la Casina Pio IV, in Vaticano, il 31 agosto e il 1° settembre. Con la presenza di artisti e leader di fama internazionale, l'incontro mira a costruire insieme, con la partecipazione del Papa, l'inizio di una conversazione su come possiamo sfruttare le arti, i media e l'intrattenimento per innescare una trasformazione culturale che promuova il bene comune, i valori universali e l'incontro tra le persone.

Riscoprire il senso positivo della vita

Luis Quinelli, presidente e fondatore di Vitae Foundation, ha affermato che “in una società caratterizzata da messaggi negativi, polarizzazione l’iniziativa vuole lavorare per unire artisti, leader e influencer globali allo scopo di avviare insieme una conversazione su come rendere la speranza e il bene comune di nuovo di moda attraverso le arti, influenzando positivamente i cuori e gli spiriti delle persone”. L'evento, che vedrà la partecipazione di Papa Francesco e il sostegno di diversi leader mondiali, come la Regina Sofia di Spagna, consiste in un incontro di lavoro collaborativo tra artisti per discutere strategie e proposte creative per lo “sviluppo di iniziative culturali a livello globale per un mondo migliore in cui si promuova l'unità, la speranza e l'incontro tra tutte le persone, abbracciando le differenze”, ha spiegato Quinelli.

Il Papa: gli artisti custodi della bellezza

A questo proposito, gli organizzatori ricordano quanto espresso dal Papa sugli artisti e sul loro ruolo sociale di "custodi della bellezza", "ambasciatori della cultura dell'incontro" e "testimoni di speranza per tutta l'umanità". L’iniziativa consentirà ai partecipanti, con la presenza e l'ispirazione di Francesco, di condividere esperienze e, in uno schema collaborativo, co-creare messaggi e progetti ad alto impatto di massa che ispireranno verso un mondo migliore, basato su quei valori universali che favoriscono l'incontro e la speranza", ha sottolineato il presidente della Vitae Foundation.

Il primo passo di un lungo cammino

Come confermato dagli organizzatori del vertice Vitae, questo è il primo importante momento di numerose azioni future. Londra, Città del Messico e Los Angeles sono già designate come le prossime città che ospiteranno il Vertice Vitae e dove si continuerà il lavoro iniziato in Vaticano.

Progetti per uno sguardo positivo alla vita

La fondazione Vitae è un'organizzazione globale senza scopo di lucro composta da diversi artisti, dirigenti e leader mondiali la cui missione è trasmettere valori universali che abbiano un impatto positivo sul cuore e sullo spirito delle persone attraverso le arti, i mass media e l'intrattenimento. Negli ultimi anni, grazie al sostegno di artisti e organizzazioni di fama mondiale e di leader globali, l’organizzazione ha lanciato diversi progetti e iniziative culturali che hanno avuto un impatto positivo su centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, unendo la gente, abbracciando le differenze e combattendo la polarizzazione e l'odio che minacciano la società di oggi.