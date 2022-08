Ucraina, la Santa Sede: il Papa difende la vita, non prende posizioni politiche

Una donna ucraina in lacrime (AFP or licensors)

Un comunicato risponde alle polemiche sorte negli ultimi giorni circa le parole di Francesco, cita i “numerosi” interventi sulla guerra del Pontefice e ricorda che ha sempre condannato l’aggressione russa come “moralmente ingiusta, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega”

Vatican News

Il Papa parla da pastore che difende ogni vita umana, non da politico. E questa è la corretta lettura da dare anche ai suoi numerosi interventi sulla guerra in Ucraina. Lo afferma un comunicato della Santa Sede, che arriva a una settimana dalle parole di Francesco all’udienza di mercoledì 24 agosto e al suo cenno all’attentato nel quale ha perso la vita in Russia la figlia di Dughin. Parole che hanno suscitato reazioni polemiche anche a livello politico e istituzionale in Ucraina.

“Nel contesto della guerra in Ucraina – si legge nel comunicato della Santa Sede - sono numerosi gli interventi del Santo Padre Francesco e dei suoi collaboratori al riguardo. Essi hanno come finalità per lo più quella di invitare i Pastori ed i fedeli alla preghiera, e tutte le persone di buona volontà alla solidarietà e agli sforzi per ricostruire la pace”.

“In più di un’occasione, come anche nei giorni recenti, sono sorte discussioni pubbliche sul significato politico da attribuire a tali interventi. A tale riguardo, si ribadisce che le parole del Santo Padre su questa drammatica questione vanno lette come una voce alzata in difesa della vita umana e dei valori connessi ad essa, e non come prese di posizione politica”.

“Quanto alla guerra di ampie dimensioni in Ucraina, iniziata dalla Federazione Russa - conclude il comunicato - gli interventi del Santo Padre Francesco sono chiari e univoci nel condannarla come moralmente ingiusta, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega”.