Peña Parra in Repubblica Dominicana: si può lavorare in comunione

La forte testimonianza di fede dei dominicani raccontata nell’intervista di Televida al Sostituto della Segreteria di Stato, e delegato di Papa Francesco alla chiusura dell'Anno Giubilare Altagraciano nella Repubblica Dominicana

Dietro ogni atto, ogni documento, ogni lettera, ogni decisione, c'è la Chiesa. Lo sottolinea monsignor Edgar Peña Parra, Sostituto della Segreteria di Stato e inviato del Pontefice nella Repubblica Dominicana per la chiusura dell'Anno Giubilare Altagraciano, in un'intervista a Televida, canale cattolico televisivo dominicano.

Il Sostituto ricorda una lezione appresa quando, giovane sacerdote, si recava nelle Nunziature: "Se in Nunziatura si riesce, con un lavoro dedicato e attento, ad esempio, a nominare un nuovo vescovo in una diocesi, e il vescovo è molto bravo, l'influenza dell’azione sarà immensa sia nella Chiesa che nel Paese in cui si svolge". Peña Parra sottolinea come la nomina della persona giusta al momento, nel posto e nel modo giusti, possa cambiare la storia di una diocesi, o di un organismo, qualunque esso sia. Spiega anche che questo è il significato del fatto che, per alcuni servizi della Chiesa, anche se apparentemente burocratici, il Papa nomina vescovi che hanno avuto esperienze diplomatiche, dipende dalla loro conoscenza del mondo e delle situazioni.

Alla domanda sulla sua esperienza nella Repubblica Dominicana, Peña Parra condivide la sua emozione e sottolinea la testimonianza di fede dei domenicani, in particolare la devozione alla Vergine di Altagracia, Madre e Patrona della nazione. "Me ne vado gratificato – conclude – perché vedo che è possibile lavorare insieme, in comunione”.