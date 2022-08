Peña Parra inviato speciale del Papa nella Repubblica Dominicana

Diffuso il programma della visita che il sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato compirà da domani al 18 agosto nel Paese centroamericano per le celebrazioni conclusive dell’Anno giubilare Altagraciano

Andrea De Angelis - Città del Vaticano

Sarà l'arcivescovo Edgar Peña Parra, sostituto per gli Affari generali della Segreteria di Stato, a rappresentare Papa Francesco nella Repubblica Domenicana da domani al 18 agosto per la chiusura dell’Anno giubilare Altagraciano, indetto per il centenario dell’incoronazione canonica della Vergine di Altagracia, Patrona del Paese del Centro America. La notizia è stata diffusa con un tweet dalla Segreteria di Stato, tramite l'account Terza Loggia.

Il programma

Domenica 14 agosto monsignor Peña Parra visiterà a Higuey il Santuario della Vergine di Altagracia, quindi presiederà la Messa per i pellegrini nella cattedrale. Al termine avrà inizio il pellegrinaggio verso Santo Domingo. Il giorno seguente, solennità dell'Assunta, l'inviato speciale del Papa incontrerà le autorità alla Puerta del Conde, poi l'appuntamento più atteso presso lo stadio Olimpico di Santo Domingo con la concelebrazione eucaristica per il centenario dell’incoronazione canonica della Vergine di Altagracia. A seguire l'inviato del Papa incontrerà i vescovi della conferenza episcopale locale e si intratterrà a colloquio con il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader. Nei giorni seguenti, fino a giovedì 18 agosto, sono previsti ulteriori incontri con il ministro degli Esteri, il presidente della Corte costituzionale e una Messa per l'anniversario della dedicazione del Santuario arcidiocesano della Vergine di Altagracia.

L'omaggio del Papa

Al termine di questo giubileo, Papa Francesco desidera esprimere la sua vicinanza al popolo dominicano e, attraverso Peña Parra, porrà ai piedi della Madre di Altagracia l’omaggio della rosa d’oro. Della missione pontificia fanno parte anche padre Cristino Guerrero Mercedes, segretario esecutivo del Vicariato per il Clero della Diocesi di “Nuestra Señora de la Altagracia”, a Higüey e il sacerdote Alejandro Valera, parroco di “Stella Maris” e arciprete dell’area di Villa Duarte-Las Américas, vicariato territoriale Est dell’arcidiocesi di Santo Domingo.