Un corso sulla leadership ecologica secondo la Laudato si’

Il corso di formazione, organizzato dal Movimento Laudato si’ è rivolto a coloro che vogliono contribuire alla conversione ecologica delle loro comunità, seguendo gli insegnamenti dell’enciclica di Papa Francesco e il Magistero della Chiesa

Vatican News

Iscrizioni aperte per partecipare all’iniziativa "Laudato si' Leadership Programme". Il corso, della durata di due mesi, è organizzato dal Movimento che porta il nome dell’enciclica del Papa sulla cura della Casa Comune.

L’obiettivo del corso

Il programma è stato pensato per formare coloro che intendono servire le loro comunità secondo gli insegnamenti dell'enciclica di Francesco, pubblicata il 24 maggio 2015, che spiega l’importanza di un’ecologia integrale, in cui la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano inseparabili.

Il programma e l’accesso gratuito

L’iniziativa, dunque, offre un corso online per formare i leader cattolici di tutto il mondo su vari aspetti dell'ecologia integrale. Il corso è gratuito e sarà offerto in italiano dal 24 agosto al 4 ottobre. Basato ovviamente sui concetti fondamentali dell'enciclica Laudato si', questo nuovo corso è strutturato in quattro parti che permettono ai partecipanti di riflettere sulle conseguenze del cambiamento climatico e sugli strumenti che possono essere messi in atto a diversi livelli per realizzare il tanto auspicato “cambio di rotta”.

Le parole del cardinale Czerny

L'iniziativa ha ricevuto il sostegno del cardinale Michael Czerny, S.J., prefetto del Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale, che ha affermato che il mondo ha bisogno di "leader che ispirino preoccupazione per la nostra casa comune, al fine di fermare il degrado ambientale".

L’enciclica

Il corso offre anche uno studio completo del testo dell’enciclica e affronta temi come l'impegno personale per un cambiamento ecologico. I partecipanti avranno l'opportunità di imparare dal percorso di vari esperti e leader e riceveranno il sostegno per agire nelle loro comunità locali. Al termine della formazione, i partecipanti saranno riconosciuti come facilitatori della Laudato si' e riceveranno un certificato ufficiale.

Il Movimento Laudato si'

Lanciato sette anni fa, dopo la pubblicazione della storica enciclica di Papa Francesco sulla cura del Creato, il Movimento è cresciuto fino a diventare una rete internazionale che offre programmi di formazione, eventi e incontri per rispondere all'invito del Papa a tradurre in azione le sue parole sulla "cura della nostra casa comune". Ad oggi, più di 30.000 persone in tutto il mondo hanno partecipato a uno dei programmi offerti dal Movimento.