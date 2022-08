"Dottori in corsia - Ospedale Bambino Gesù", al via la quinta stagione

Torna su Rai tre il ciclo di racconti e storie dalle corsie, che quest'anno mettono in primo piano l'attualità della guerra in Ucraina. Firmata da Simona Ercolani la docuserie prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction, vede la partecipazione di Simona Sciarelli e narra come l'Ospedale della Santa Sede sia in prima linea per affrontare l'emergenza umanitaria scoppiata nel cuore dell'Europa

Vatican News

Ha preso il via lunedì 29 agosto alle ore 23.15 su Rai3 la quinta stagione di Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la docuserie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, che, attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare il miracolo quotidiano della medicina all’interno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, struttura d’eccellenza a livello europeo.

La guerra e l'Ospedale

La nuova stagione di “Dottori in Corsia - Ospedale pediatrico Bambino Gesù” porta in primo piano la drammatica attualità della guerra in Ucraina. Dopo lo scoppio del conflitto, infatti, l’Ospedale è sceso in prima linea per fronteggiare l’emergenza umanitaria, prestando cure e ospitando nelle proprie strutture centinaia di famiglie e bambini in arrivo dai territori più colpiti dalla guerra. Oltre a raccontare l’impegno dell’Ospedale, nella prima puntata la docuserie segue la storia di due bambine in particolare: Lidia e Kateryina.

Il trailer della nuova stagione

Tante storie, tante vite

La famiglia di Lidia stava tentando di fuggire da Kiev quando l’auto sulla quale viaggiavano viene raggiunta da un serie di colpi esplosi dall’esercito russo. Così, nel giorno del suo compleanno, Lidia perde la sorella minore e rimane gravemente ferita alla testa. Suo padre Sergeii, disperato, usa il lenzuolino bianco che avvolgeva il figlio più piccolo per ottenere il cessate il fuoco e raggiungere l’ospedale da campo più vicino, dove Lidia riceve il primo soccorso. Le sue condizioni però restano gravi, e da lì i due partiranno alla volta dell’Italia e dell’Ospedale Bambino Gesù, lasciando in Ucraina il resto della famiglia.

Kateryina, che ha appena 7 anni, stava giocando nel suo appartamento vicino a Buča quando un bomba ha distrutto la sua casa, uccidendo la madre e suo fratello. Il primo soccorso lo riceve in Ucraina, finché una onlus porta lei e il padre Anatolji al Bambino Gesù, dove conosce Lidia.

Le storie di Lidia e Kateryina si intrecciano con quelle degli altri piccoli pazienti del Bambino Gesù, e puntata dopo puntata la docuserie entra nel vivo mostrando lo sforzo quotidiano di medici, infermieri, famigliari e di tutto il personale dell’ospedale alle prese con la malattia e la cura.

Guerra, bambini e impegno dei medici

La malattia cambia la vita

In questa nuova stagione si entra anche nelle case dei piccoli pazienti per raccontare in che modo la malattia cambia la vita quotidiana dei piccoli e delle loro famiglie. Come nel caso di Emma, 9 anni, colpita da un’emorragia cerebrale e sottoposta a due interventi che, dopo lunghi mesi di riabilitazione, ha avuto un recupero inatteso e “miracoloso”, secondo gli stessi medici.

C’è poi la storia di Davide, 6 anni, venuto dalla Sicilia per affrontare un’operazione molto complessa e rischiosa: per colpa della sua rara malformazione, Davide si vergognava persino di andare a scuola. Ha un fratello gemello e una sorellina che, per tenergli compagnia, l’ha videochiamato tutte le sere della sua permanenza in ospedale.

Rivedremo anche Valerio, uno dei protagonisti della precedente stagione che, dopo aver ricevuto finalmente il trapianto di cuore, ha iniziato una nuova vita e ha ripreso a giocare a calcio, senza però rinunciare alla sua passione per la cucina romana per cui continua a definirsi “cintura nera di pasta alla carbonara”.

La docuserie racconta anche la tenera amicizia tra Ludovica ed Arianna, due ventenni affette dalla stessa patologia - il nevo gigante congenito - che hanno affrontato fin dai primi giorni di vita oltre trenta operazioni. Incontratesi da bambine, hanno trovato nell‘amicizia la forza per andare avanti nel lungo percorso verso la guarigione.

Le storie speciali del reparto Neonatale

Una puntata speciale sarà dedicata al reparto di Chirurgia Neonatale, lì dove i bambini appena nati vengono operati e curati da un’equipe di medici guidati dalla sapiente mano del prof. Bagolan. Una puntata tenera come lo sono le storie dei neonati Cristian e Francesco, arrivati in ospedale per un’ernia diaframmatica il primo e per un’atresia esofagea il secondo.

Accanto a queste, molte altre storie, tutte raccontate da Federica Sciarelli, giornalista e volto di Rai 3, attraverso interviste partecipate ai famigliari e allo staff medico.

Dottori in corsia - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è una serie di Simona Ercolani e Coralla Ciccolini, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction. In collaborazione con Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli. A cura di Davide Acampora. Scritto da Matteo Fracassi, Serena Brugnolo, Francesca Giorgetti, Andrea Felici. Produttore esecutivo Stand by me Melisa Scolaro. Produttore Rai Paola Leonardi. Regia di Giacomo Del Buono.