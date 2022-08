Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica di São Tomé e Príncipe

Il documento, siglato il giorno dell’Assunta, riconosce la personalità giuridica della Chiesa cattolica e delle istituzioni ecclesiastiche nella piccola Repubblica insulare africana

Due isole nell’Atlantico davanti al Golfo di Guinea, circondate da un lussureggiante arcipelago, una delle quali porta il nome di San Tommaso, perché così la battezzarono i navigatori portoghesi che le scoprirono nel 1470. La Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe è uno dei più piccoli Stati africani, indipendente da metà degli anni Settanta, a maggioranza cattolica e anche un Paese che lotta contro lo spettro della povertà endemica. Qui il giorno dell’Assunta, nella “Sala delle Riunioni” del Ministero degli Esteri a São Tomé, è stato firmato l’Accordo tra la Santa Sede e la piccola nazione africana.

Autonomia per il bene comune

“Redatto in lingua italiana e portoghese e composto da 28 articoli", l'Accordo "entrerà in vigore - informa un comunicato della Sala Stampa vaticana - con lo scambio degli Strumenti di Ratifica”. Il testo, spiega la nota ufficiale, “stabilisce il riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa cattolica e delle istituzioni ecclesiastiche e definisce il quadro giuridico dei rapporti tra la Chiesa e lo Stato”. Inoltre “consolida ulteriormente i vincoli di amicizia e di collaborazione esistenti tra le due Parti, le quali, pur salvaguardando l’indipendenza e l’autonomia che sono loro proprie, si impegnano a collaborare per il benessere spirituale e materiale della persona umana, così come per la promozione del bene comune”.

Il comunicato riferisce che per conto della Santa Sede l’Accordo è stato siglato dall’arcivescovo Giovanni Gaspari, nunzio apostolico in São Tomé e Príncipe, e da parte dello Stato africano dalla signora Edite Ramos da Costa Ten Jua, ministro degli Esteri, della Cooperazione e delle Comunità.