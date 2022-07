Storie di donne che interrogano l'oggi della nostra fede in "Donne Chiesa Mondo"

Da oggi è disponibile online il numero di luglio del mensile de L'Osservatore Romano "Donne Chiesa Mondo" che questa volta ha per titolo "Devote e eretiche"

"Devote e eretiche". Al Concilio Vaticano II, che iniziò 60 anni fa, per la prima volta furono ammesse come uditrici 23 donne: 10 religiose e 13 laiche. A loro è dedicato il numero del mensile "Donne Chiesa Mondo" online da oggi sul sito de "L’Osservatore Romano".

All’interno i ritratti di alcune donne le cui storie interrogano l’oggi della Chiesa e della fede. Da Rosemarie Goldie, alle suore martiri dello Yemen, da Costanza di Staufen a quelle considerate eretiche, ma che eretiche non si consideravano. Inoltre la testimonianza di Marta Rodríguez, dell’ateneo pontificio Regina Apostolorum, sul ruolo delle donne nella formazione di seminaristi e sacerdoti.