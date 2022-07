Hebdomada Papae, il Gr in latino del 9 luglio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. In sommario: domenica scorsa nella Messa per la comunità congolese il Papa ha lanciato un appello alla pace per quel Paese africano. In un' intervista all’agenzia Reuters, il Pontefice ha detto che non pensa alle dimissioni e di voler andare presto in Ucraina e Russia. In un telegramma, Papa Francesco manifesta la sua tristezza dopo la scomparsa del cardinale brasiliano Cláudio Hummes

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die nono mensis Iúlii anno bismillésimo vicésimo secúndo

(TÍTULI)

Francíscus Papa Missae praesédit pro Congénsi communitáte. Die domínico praetérito in Civitáte Vaticána de pace conciliánda in illa Africána Natióne est locútus.

Copiósam per percontatiónes responsionésque ad sedem nuntiórum, quae est Reuters, Póntifex dixit se de abdicatióne non cogitáre ac velle cito Ucraínam ac Rússiam adíre.

Núntio telegráphico suum maerórem osténdit Francíscus Papa propter cardinális Brasiliénsis Cláudii Hummes óbitum.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus dicit Philíppus Herrera-Espaliat

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

Zairénsis ritus Missae in papáli Basílica Sancti Petri, die tértio mensis Iúlii, praesédit Francíscus Papa. Plus quam duo mília Congéntium hóminum sacram litúrgiam participárunt. Audiámus Mónia Parente:

Africánum iter différre coáctus, quod die áltero mensis Iúlii susceptúrus erat, Francíscus ex affectiónis testificatióne in Congénsem communitátem in papáli Basílica Sancti Petri pro Congénsi communitáte Romána Missae praesédit. Die quo Kinshásae futúrus erat, pacem ac reconciliatiónem in Rempúblicam Democráticam Congénsem afferéndam invocávit. Eláte palámque Summus Póntifex est cohortátus ad aviditátem arcéndam, occúltum ódium deponéndum et corruptélam fugiéndam, planum fáciens, si pax ex cuiúsque corde oriátur, societátem commutári posse. Celebratiónem collustrárunt colóres ac soni propri illíus Natiónis, lectiónes autem ac precatiónes lingua Itálica sunt enuntiátae atque quáttuor linguis, quibus útitur Congénsis pópulus.

Copiósam per percontatiónes responsionésque ad sedem nuntiórum, quae est Reuters, Póntifex váriis de arguméntis disséruit, a sanitáte usque ad feminárum in Ecclésia offícia. Dixit se de abdicatióne non cogitáre. Refert Márius Galgano:

Per nonagínta témporis moménta Francíscus Papa cum diurnário Ítalo Americáno Philíppo Pullella est sermocinátus, sua de valetúdine loquens. Áddidit quod genu coeptum est sanári, rumórem porro de ficto cancro exstínguit, quod superióre anno accídit, confírmans ínsuper se numquam de abdicatióne cogitásse. Francíscus quoque dixit se Suprémi Tribunális Foederatárum Civitátum Américae Septentrionális de abórtu senténtiam observáre atque suam praegnatiónis interrúptae damnatiónem confirmávit. Póntifex ínsuper vota fecit ut temporária páctio de Episcopórum nominatióne cum Sinis cito renovarétur. Francíscus suam étiam voluntátem osténdit próximis ménsibus Rússiam et Ucraínam peténdi et item nuntiávit duas féminas in Dicastério pro Epíscopis se nominatúrum.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Per núntium telegráphicum Francíscus Papa suum maerórem patefécit ob cardinális Brasiliénsis Cláudii Hummes mortem, quem prope se volut vespertíno témpore eléctum Pontíficem. Complúres memorávit annos “actuósi servítii Ecclésiae, quod ipse ex evangélicis praecéptis usque egit”. Franciscális purpurátus, Archiepíscopus eméritus Sancti Páuli in Brasília ac Praeféctus eméritus Congregatiónis pro Cléricis, die quarto mensis Iúlii, octogínta septem annos natus, de hoc mundo migrávit.

HEBDOMADA PAPAE

9 luglio 2022



Papa Francesco ha presieduto la Messa per la comunità congolese, domenica scorsa in Vaticano, lanciando un appello alla pace per il Paese africano.

In una lunga intervista rilasciata all’agenzia Reuters, il Pontefice ha detto che non pensa alle dimissioni e di voler andar presto in Ucraina e Russia.

Inviando un telegramma di cordoglio, Papa Francesco ha manifestato la sua tristezza dopo la scomparsa del cardinale brasiliano Cláudio Hummes.

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Felipe Herrera-Espaliat

(SERVIZI)

Una Messa in rito zairese è stata presieduta da Papa Francesco nella Basilica vaticana, lo scorso 3 luglio. Più di due mila congolesi hanno partecipato alla liturgia. Sentiamo Monia Parente:

Costretto a rinviare il viaggio in Africa, che sarebbe iniziato il 2 luglio, Francesco in segno di affetto per le popolazioni che lo attendevano, ha presieduto in San Pietro la Messa con la comunità congolese romana. Nel giorno in cui sarebbe stato a Kinshasa, ha invocato pace e riconciliazione per la Repubblica Democratica del Congo. Il Santo Padre ha lanciato un forte appello a disinnescare l’avidità, spegnere il rancore e fuggire la corruzione, spiegando che se la pace comincia dal cuore di ciascuno la società può cambiare. La celebrazione è stata segnata dai colori e suoni caratteristici di questa nazione, mentre le letture e le preghiere sono state pronunciate, oltre che in italiano, nelle quattro lingue parlate dal popolo congolese.

In una lunga intervista all’agenzia di stampa Reuters, il Papa ha affrontato diversi temi: dalla salute al ruolo delle donne nella Chiesa. Ha affermato di non pensare alle dimissioni. Il servizio è di Mario Galgano:



Più di novanta minuti è durata la conversazione che Papa Francesco ha sostenuto con il giornalista italo-americano Phil Pullella, nella quale ha fatto riferimento alla sua salute. Sul suo ginocchio ha spiegato che già comincia a guarire, mentre ha allontanato le voci su un possibile cancro, avuto lo scorso anno, ribadendo poi di non aver mai pensato a dimettersi. Francesco ha detto anche di rispettare la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti sull’aborto e ha riaffermato la sua condanna dell’interruzione di gravidanza. Il Pontefice ha anche auspicato che l’accordo provvisorio con la Cina per la nomina dei vescovi sia presto rinnovato. Francesco ha pure manifestato la sua intenzione di andare in Russia e in Ucraina nei prossimi mesi, e ha annunciato che nominerà due donne al Dicastero dei Vescovi.

(NOTIZIE)

Tramite un telegramma Papa Francesco ha espresso le sue condoglianze per la morte del cardinale brasiliano Cláudio Hummes, che volle accanto a sé la sera dell'elezione al soglio pontificio. Ha ricordato i suoi lunghi anni di "servizio dedicato e zelante, sempre guidato dai valori evangelici" alla Chiesa. Il porporato francescano, arcivescovo emerito di São Paulo e prefetto emerito della Congregazione per il Clero, è scomparso il 4 luglio all'età di 87 anni.

