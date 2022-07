Hebdomada Papae, il Gr in latino del 23 luglio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. In sommario: Messaggio del Papa per la Giornata Creato: rispondiamo coi fatti al “grido amaro” della Terra; all’Angelus l’invito di Francesco a leggere in estate il Vangelo senza fretta e il suo nuovo appello per la pace in Ucraina. Infine, il Pontefice: il viaggio in Canada sarà un pellegrinaggio penitenziale

Pontíficis núntius de Die Creáti: rebus gestis est respondéndum terrae “amáro clamóri”.

In Angélica Salutatióne Francíscus cohortátur ad Evangélium sine properatióne legéndum. Rursus de pace conciliánda in Ucráina.

Iter in Cánadam: iter erit paenitentiále

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

Per núntium pro Die mundiáli precatiónis ad Creátum curándum, próximo die primo Septémbris celebrándo, Póntifex monet, ut creáti vox exaudiátur. Refert Alexánder De Carolis:

Terra Mater clamat, animántes clamant, páuperes, indígenae nostríque fílii futúrum intuéntes. Singulórum societatísque oecológica conversióne opus est: qui potest, eam perfíciat. Hoc scribit Francíscus in núntio pro Die mundiáli precatiónis ad Creátum Curándum, qui die primo mensis Septémbris celebrábitur. Arguméntum et adhortátio húius anni sunt Creáti vocem exáudi – instat Póntifex – et erit tempus oecuménicum, quod hoc die íncipit et éxplicit die quarto mensis Octóbris, festo sancti Francísci. Hoc Creáti témpore – monet Póntifex – orémus, ut qui Conferéntiis Unitárum Natiónum COP vigínti septem de caeli mutatiónibus et COP quíndecim de biodiversitáte praesunt humánam famíliam coniúngere váleant et caeli status discrímini ac biodiversitáti imminútae operóse subveníre.

In Salutatióne Angélica die décimo séptimo mensis Iúlii disséruit Póntifex de doméstica scaénula Marthae et Mariae in Evangélio huius diéi domínicae propósita. Fidéles exhortátus est, ut vitam dirígerent «ad normam a Iesu demonstrátam». Post precatiónem mónuit Póntifex, ut Natiónum commúnitas darent óperam bello in Ucráina exstinguéndo. Lóquitur Monia Parente:

"Iesus plúries cogitatiónes nostras evértit". In Angélica Salutatióne die décimo séptimo mensis Iúlii praetériti hábita, Póntifex quae supra dicta sunt cum Evangélii narratióne coniúnxit, in quo soróres duae Martha et María exhibéntur. Iesus Marthae, quae «satagébat circa frequens ministérium» (ex Evangélio Lucae in cápite decimo, versículo quadragésimo), dicit Maríam, ipsum audiéntem, óptimam partem elegísse (sicut légitur in eódem capitulo Lucae, ad versiculum quadragésimum primum). Francíscus explicávit «usum et offícium» opus esse semper «a Iesu verbo audíto manáre». Quaprópter fidéles cohortátus est, ut feriárum témpore frueréntur «ad aperiéndum Evangélium idque solúte legéndum». Post Salutatiónem Angélicam dictam íterum iterúmque quaesívit Póntifex, ut pactiónes restitueréntur ad bello finem imponéndum et caédibus in Ucráina.

Post explétam Salutatiónem Angélicam, significávit Póntifex próximum iter in Cánadam a die quarto et vicésimo ad tricésimum diem próximi mensis Iúlii perficiendum, scílicet «paenitentiále iter», véniae ab indígenis géntibus peténdae causa, quae «políticam assimilatiónis» passae sunt ex parte etiam institutórum religiosórum. «Spes nos tenet peregrinatiónem hanc ad reconciliatiónis sanationísque iam suscéptum iter áliquid esse collatúram »: sic Póntifex.

A die primo próximi mensis Septémbris nova unitátis rátio Sanctae Sedis et Civitátis Vaticánae de pecúnia collocánda iníbitur. Pecúnia collocáta consentáneum provéntum effícere debet, ut Sanctae Sedis ópera sustineántur per incépta occupátae pecúniae, quae cum cathólicae Ecclésiae doctrína cóngruant.

23 luglio 2022



Messaggio del Papa per la Giornata Creato: rispondiamo coi fatti al “grido amaro” della Terra.

All’Angelus l’invito di Francesco a leggere in estate il Vangelo senza fretta. Nuovo appello per la pace in Ucraina.

Il Pontefice: il viaggio in Canada sarà un pellegrinaggio penitenziale.

Nel messaggio per la celebrazione della Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato del prossimo primo settembre, l´esortazione del Papa è ad ascoltare la voce del creato. Il servizio di Alessandro De Carolis:

La Madre Terra grida, gridano le creature viventi, i poveri, i popoli nativi e i nostri figli guardando al futuro. Serve una conversione ecologica individuale e comunitaria: chi può, agisca. Questo scrive Papa Francesco nel Messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, che si celebrerà il 1 settembre. Il tema e l’invito del Tempo del Creato di quest’anno, spiega il Pontefice, è “Ascolta la voce del creato” e sarà un periodo ecumenico che inizierà con questa giornata e si concluderà il 4 ottobre con la festa di San Francesco. Durante questo Tempo del Creato, esorta il Pontefice, preghiamo affinché i vertici COP27 e COP15 possano unire la famiglia umana per affrontare decisamente la crisi del clima e della riduzione della biodiversità.

All’Angelus del 17 luglio il Pontefice ha riflettuto sul quadretto domestico di Marta e Maria nel Vangelo di questa domenica. Ha esortato i fedeli a seguire una vita “in linea con ciò che dice Gesù”. Dopo l’Angelus le preghiere per un nuovo impegno della comunità internazionale per la fine della guerra in Ucraina. Ce ne parla Monia Parente:

“Gesù molte volte ribalta il nostro modo di pensare”. All’Angelus del 17 luglio scorso, il Papa ha legato questa premessa alla pagina del Vangelo che presenta due sorelle, Marta e Maria. Gesù dice a Marta, che si agita “per molte cose”, che ascoltandolo “Maria ha scelto la parte migliore”. Francesco ha spiegato che “l’impegno pratico” deve sempre “sgorgare dall’ascolto della parola di Gesù”. Ha quindi esortato i fedeli ad approfittare del tempo di vacanze per “aprire il Vangelo e leggerlo lentamente, senza fretta”. Nel dopo Angelus si è rinnovata la richiesta del Papa a riprendere i negoziati per la fine della guerra e dei massacri in Ucraina.

Al termine dell’Angelus, Francesco ha definito il suo imminente viaggio in Canada del 24-30 luglio prossimi, “un pellegrinaggio penitenziale”, per chiedere perdono alle popolazioni indigene, vittime in passato di "politiche di assimilazione" anche da parte di istituti religiosi. “Spero possa contribuire al cammino di riconciliazione e guarigione intrapreso già”, ha detto il Pontefice.

Al via dal primo settembre prossimo, una nuova politica unitaria per gli investimenti finanziari della Santa Sede e dello Stato Vaticano. La Politica di Investimento intende generare un rendimento sufficiente a sostenere il finanziamento delle attività della Santa Sede attraverso investimenti allineati con gli insegnamenti della Chiesa cattolica.

