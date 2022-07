Hebdomada Papae: il Gr in latino del 2 luglio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. In sommario: la solennità dei santi Pietro e Paolo. Il Papa: è il tempo dell'accoglienza, nella Chiesa c'è posto per tutti; la Messa in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie. Il Pontefice: la famiglia è il luogo dove s'impara ad amare e a uscire da sé stessi; Il Papa: “Basta polemiche sulla liturgia, riscopriamo la sua bellezza”

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die secúndo mensis Iúlii anno bismillésimo vicésimo secúndo

(TÍTULI)

In sollemnitáte sanctórum Petri et Páuli Apostolórum praecípua Pontíficis senténtia: tempus est álios recípere, in Ecclésia omnes suum repériunt locum.

Cum décimus Mundiális Familiárum Occúrsus agerétur ac Missa celebrarétur Póntifex dixit: família est locus ubi amáre díscitur et a se ipsis exíre.

Senténtia Pontíficis: “Satis de disputatiónibus super litúrgia, dénuo eius pulchritúdinem detegámus”.

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

In sollemnitáte sanctórum Petri et Páuli Apostolórum exoptávit Francíscus Póntifex ut utérque apóstolus nos conpéllat omnes ut festinánter surgámus ad terrárum orbem humaniórem efficiéndum. Refert Rosárius Tronnolone:

Septem mília fidélium in papáli basílica Sancti Petri adfuérunt aeque ac quadragínta quáttuor Archiepiscopórum metropolitárum, verténte anno renuntiatórum, maior pars, legátio Patriarchátus oecuménici Constantinopolitáni. In sollemnitáte sanctórum Petri et Páuli Apostolórum die undetricésimo mensis Iúnii, Francíscus Papa benedíxit ac pállia Archiepíscopis metropólitis recéntis nominatiónis, trádidit. Ipsos allóquens, duórum apostolórum testificatiónes exhíbuit, atque est cohortátus ad festinánter surgéndum et bonum certámen ineúndum, ne in consuetúdinis cárcere, sicut Petrus, caténa devíncti manerémus atque ut Ecclésia essémus solidális, quae stúdio dúcitur ad Evangélium nuntiándum et ad omnes recipiéndos ut humánior terrárum orbis efficiátur.

Cum décimus Mundiális Familiárum Occúrsus agerétur, Missam in Foro Petriáno celebrávit Francíscus Papa, adstántibus vigínti quinque mílibus fidélium ex omni terrárum orbe, qui est cohortátus ut in família spíritus servítii vera libértas vigéret. Lóquitur Mónia Parente:

In eucharística celebratióne die quinto et vicésimo mensis Iúnii apud Petriánum Forum, cum décimus Mundiális Familiárum Occúrsus agerétur, interfuérunt vigínti quinque míllia fidélium ex omni terrárum orbe. Occúrsus arguméntum “Familiáris amor: vocátio et sanctitátis via” atque illíus diéi lectiónes comméntans Francíscus Papa de famíliae vocatióne disséruit, cum ea esset primus locus, in quo amáre díscitur. Famílias est adhortátus Francíscus “ut ex ánimo rursus susciperétur” et laetánter próprium iter nonnúmquam árduum. “Amor qui inter vos viget semper páteat, effúsus, qui debilióres sauciósque “contíngere” váleat, in via invéntos”: sic locútus est Póntifex.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Novas per Lítteras apostólicas, die undetricésimo mensis Iúnii evulgátas, cuius títulus “Desidério desiderávi”, Francíscus Papa eucharísticae celebratiónis effert altum sensum, prout e Concílio éxstitit Ipséque ad litúrgicam institutiónem hortátur. Póntifex: “Satis de disputatiónibus super sacra litúrgia, íterum eius pulchritúdinem detegámus”.

Praecípue de Ucraína cógitat Francíscus Papa, finem Mariáli precatióni impónens die undetricésimo mensis Iúnii, atque hortátur ad continénter orándum: “cotídie in corde caram sauciámque Ucraínam téneo, quae immánibus incúrsibus usque verberátur”.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine reddita

2 luglio 2022

(TITOLI)

La solennità dei santi Pietro e Paolo. Il Papa: è il tempo dell'accoglienza, nella Chiesa c'è posto per tutti.

Messa in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie. Il Pontefice: la famiglia è il luogo dove s'impara ad amare e a uscire da sé stessi.

Il Papa: “Basta polemiche sulla liturgia, riscopriamo la sua bellezza”

(SERVIZI)

Nella solennità dei santi Pietro e Paolo il Pontefice ha auspicato che la testimonianza dei due apostoli spinga tutti noi ad alzarci in piedi in fretta per rendere il mondo più umano. Il servizio di Rosario Tronnolone:

Settemila i fedeli in San Pietro, quarantaquattro gli arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell’anno di cui molti presenti in basilica e una delegazione del Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Alla solennità dei santi Pietro e Paolo, il 29 giugno, Papa Francesco ha benedetto e consegnato i Palli per gli arcivescovi metropoliti di recente nomina. Nell'omelia ha invitato a guardare la testimonianza dei due apostoli - alzarsi in fretta e combattere la buona battaglia – per non rimanere incatenati come Pietro nella prigione dell’abitudine ed essere una Chiesa sinodale che si lascia animare dalla passione per l’annuncio del Vangelo e dal desiderio di accogliere tutti per rendere il mondo più umano.

In occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie, Papa Francesco ha celebrato la Messa in Piazza San Pietro in presenza di 25 mila fedeli da tutto il mondo. L’invito del Papa: vivere in famiglia la vera libertà nello spirito di servizio. Ce ne parla Monia Parente:

Alla celebrazione eucaristica del 25 giugno in Piazza San Pietro in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie, erano presenti 25 mila fedeli da tutto il mondo. Il tema dell’Incontro è stato “L’amore familiare: vocazione e via di santità” e commentando le letture del giorno Papa Francesco ha riflettuto sulla vocazione della famiglia sottolineando che essa è il primo luogo dove si impara ad amare. Francesco ha incoraggiato le famiglie “a riprendere con decisione” e con gioia il proprio cammino non sempre facile. "L’amore che vivete tra voi sia sempre aperto, estroverso, capace di “toccare” i più deboli e i feriti che incontrate lungo la strada", ha esortato il Pontefice.

(NOTIZIE)

Con una nuova Lettera apostolica, pubblicata il 29 giugno, “Desiderio desideravi”, Papa Francesco richiama il significato profondo della celebrazione eucaristica così come è emersa dal Concilio e invita alla formazione liturgica. Il Papa sottolinea: “Basta polemiche sulla liturgia, riscopriamo la sua bellezza”.

E’ l’Ucraina il primo pensiero di Papa Francesco al termine della preghiera mariana dell’Angelus del 29 giugno, e esorta a pregare incessantemente: “Porto ogni giorno nel cuore la cara e martoriata Ucraina, che continua ad essere flagellata da barbari attacchi”.

