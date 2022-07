Un e-book sulla bioetica destinato ai giovani

Un e-book per far comprendere ai giovani l'unicità della vita umana

Si chiama Keys to Bioethics e intende aiutare i ragazzi a cogliere la verità sulla bellezza e l’unicità di ogni vita umana. A proporlo la Fondazione Jérôme Lejeune e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

Vatican News

Dopo la app, realizzata dalla Fondazione Jérôme Lejeune e dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, e lanciata nel 2019 durante la Gmg di Panama, Keys to Bioethics - Manuale di Bioetica per i Giovani diventa un e-book in 4 lingue: italiano, inglese, spagnolo e portoghese, tra qualche tempo sarà lanciata anche in francese. Realizzato in collaborazione con la Divisione Servizi Web del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, il manuale arriva a chiusura dell'Anno "Famiglia Amoris Laetitia" e dal X Incontro Mondiale delle Famiglie.

L’intento è di presentare in maniera obiettiva ai bambini e ai ragazzi le grandi domande della Bioetica, che sorgono davanti ad un progresso scientifico-tecnologico, che a volte disorienta. Aderendo ai principi della scienza e della ragione umana, si propone di aiutare a dare risposte semplici a partire da informazioni tecniche precise e rigorose, che la fede cristiana ricolma di significato.

“Uno strumento pratico e attuale per rispondere ad alcune domande” spiega il cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. “Risposte chiare, semplici ma esaurienti, che possano aiutare i giovani a cogliere la verità sulla bellezza e l’unicità di ogni vita umana”. “Keys to Bioethics permette al lettore di comprendere in modo semplice, grazie ad una informazione precisa e rigorosa, che la vita umana è bella e che è necessario avere su di essa uno sguardo di stupore, per rimuovere gli ostacoli che ne annebbiano la comprensione. Se queste pagine – sottolinea Jean Marie Le Méné, presidente della Fondazione Jérôme Lejeune - riusciranno ad accrescere le nostre conoscenze riguardo la vita e a farci comprendere che abbiamo tutti una missione di custodi nei confronti di ogni vita umana, allora avranno raggiunto l’obiettivo”.

L’e-book è disponibile gratuitamente su: Google Books Apple Books www.laityfamilylife.va www.fondationlejeune.org www.fundacionlejeune.es