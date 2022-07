Czerny: dal viaggio del Papa in Canada l’invito a camminare insieme

Il prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale ricorda alcuni tratti distintivi del pellegrinaggio penitenziale del Pontefice nel Paese nordamericano

Vatican News

Il cardinale Michael Czerny si sofferma sul 37.mo viaggio apostolico in Canada. “Il pellegrinaggio penitenziale - spiega il porporato che era al seguito del Papa - ha come motto ‘Camminare insieme’. Ciò che mi rimane è tutto lo sforzo fatto dal Santo Padre di camminare con, insieme. E proprio quando ha difficoltà a camminare. I momenti più forti sono stati quelli dell’ascolto: quelli in cui alcuni indigeni sopravvissuti, che hanno 70, 80 anni, hanno condiviso gesti e parole. Ad esempio, una signora anziana ha recitato con il Santo Padre una parte del Padre Nostro”.

“Un altro aspetto – sottolinea il cardinale Czerny - è stato quello della bellezza dei momenti di canto e di espressione indigena che ha fatto fatica ad entrare nella cultura canadese. Adesso, ogni volta, si compie sempre un passo in più. Questo è un segno del camminare insieme lentamente per decenni, per i secoli fino a che arriveremo ad una nuova cultura più rispettosa di tutti i suoi elementi originari. Questo per me è un flash di questo pellegrinaggio penitenziale”.