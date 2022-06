Dal Papa, i ciclisti del "Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche"

Dopo una lunga pedalata sulla Via Francigena, portano a Francesco progetti e esperienze di inclusione e solidarietà. Sono i ciclisti non vedenti della società Dopla, col sostegno di Athletica Vaticana

Sono arrivati ieri, alle ore 18, in piazza San Pietro i 5 ciclisti non vedenti partiti mercoledì da Dosson (Treviso) in tandem con le loro guide. Dopo aver pedalato per 700 km sulla Via Francigena. Ad accompagnarli nell'ultima - simbolica - tappa Castel Gandolfo-Città del Vaticano sono stati 3 ciclisti di Athletica Vaticana - Vatican Cycling: Emiliano Morbidelli, Simone Ciocchetti e Rino Alberto Bellapadrona.

Ad accoglierli, in Piazza San Pietro, Michele Salata, responsabile della struttura per le cure palliative pediatriche aperta, a marzo, dall'Ospedale Bambino Gesù a Passoscuro. Infatti i ciclisti veneti e Athletica Vaticana sostengono il "Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche".

Stamani, all'udienza generale, i ciclisti non vedenti incontreranno Papa Francesco per raccontargli la loro esperienza e i loro progetti, con la società ciclistica trevigiana DOPLA, che è impegnata appunto sia nel promuovere l’educazione ciclistica per le persone diversamente abili e coinvolgerle in "We Bike", un’esperienza sportiva altamente inclusiva, sia nel sostenere le cure palliative per i piccoli pazienti.