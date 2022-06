Il sentiero dell'ascolto: i giovani cristiani si raccontano

Online i primi video dell'iniziativa promossa dalla Consulta Giovanile del Pontificio Consiglio della Cultura, che ha raccolto sessanta testimonianze di giovani delle realtà religiose e parrocchiali d'Italia, luoghi di aggregazione che sono stati fondamentali in tempo di pandemia

Vatican News

Ascoltare i giovani, le loro storie, i loro sentimenti, la loro ordinaria straordinarietà. Questo l'obiettivo del progetto "Il sentiero dell'ascolto", iniziativa a cura della Consulta giovanile del Pontificio Consiglio della Cultura - ora confluito nel Dicastero per la Cultura e l'Educazione – che, dal 6 giugno scorso, dà luce e voce ai giovani che vivono le multiformi realtà religiose e parrocchiali d’Italia e alle loro storie, con particolare attenzione alle difficoltà e alla resilienza dimostrata durante l’emergenza pandemica, tanto come singoli, quanto come gruppo.

Leggi Anche 28/06/2022 Il Papa all'Incontro globale del turismo giovanile: usate bene e responsabilmente il tempo In un video messaggio diffuso a Sorrento nell'ambito della settimana dedicata al primo vertice mondiale in cui si confrontano i giovani con i leader del settore, Francesco invita a ...

Oltre sessanta testimonianze da sei regioni italiane

La Consulta giovanile ha incontrato sette diverse comunità operanti su territori estremamente eterogenei, a livello sociale, economico e culturale e ha così ottenuto oltre 60 testimonianze di ragazzi e responsabili dei gruppi, effettuate in sei diverse regioni italiane. Un primo estratto di questo materiale è disponibile e visibile in sette brevi trailers (idealmente, i “passi” del sentiero) pubblicati sui canali social del Pontificio Consiglio della Cultura e sul canale YouTube della Consulta giovanile, che ripercorrono, in forma sintetica, i punti chiave di ogni tappa. Un più esteso documentario sarà presentato tra la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno. L’esperienza svolta sarà oggetto anche di un testo scritto, a cura della Consulta giovanile in collaborazione con le realtà visitate.

Comunità giovanili luogo di aggregazione e crescita

Parafrasando le parole pronunciate da Papa Francesco in occasione del suo viaggio apostolico a Cipro, ci sentiamo di dire che "è stato un viaggio bello, ma sono state toccate anche delle piaghe, piccole e grandi". Tali comunità sono infatti riuscite negli ultimi due anni - pesanti sotto molti punti di vista, - ad assolvere non meno di prima al loro compito di accogliere gruppi giovanili di carattere eterogeneo, offrendo loro un luogo di aggregazione fisico sul territorio e un polo di condivisione e di crescita umana prima ancora che spirituale. Purtroppo, si legge nel comunicato di presentazione dell'iiniziativa, si tratta di ambienti finora poco ascoltati, ritenuti “stagnanti”, quando invece – come pure dimostra il loro temperamento nell’attuale contesto storico – avrebbero molto da dire. Nelle parrocchie, negli oratori e nelle comunità, infatti, i giovani trovano spesso, anche se meno di ieri, un luogo franco, dove poter imparare ed esprimersi con libertà, valorizzando i propri talenti, siano essi sportivi, artistici o sociali.