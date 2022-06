Al via la 95ma Assemblea Plenaria della ROACO

Medio Oriente, Terrasanta, Etiopia e anche la guerra in Ucraina: tanti i temi sul tavolo nei giorni di lavoro della Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali ( ROACO) che si concluderanno il 23 giugno con l'udienza con Papa Francesco

Vatican News

I lavori della 95sima Assemblea plenaria entreranno nel vivo martedì 21, alle ore 8.30, quando il cardinale Leonardo Sandri, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali e Presidente della ROACO, presiederà la Celebrazione Eucaristica inaugurale durante la quale si pregherà per la pace e si ricorderanno tutti i benefattori vivi e defunti, affidando al Signore e all’intercessione della Tutta Santa Madre di Dio lo svolgimento delle sessioni in programma e in particolare i Paesi di competenza che continuano a soffrire le conseguenze della guerra, dell’instabilità sociale e politica.

Nella prima sessione ci si soffermerà sulla situazione in Terra Santa, attraverso i contributi del Delegato Apostolico a Gerusalemme, Monsigno Adolfo Tito Yllana, del Custode e Guardiano del Monte Sion fr. Francesco Patton OFM e del Vice-Cancelliere della Bethlehem University, fr. Peter Bray FSC; saranno inoltre condivise le informazioni relative alla Colletta Pro Terra Sancta del 2021. A fine mattinata il Nunzio Apostolico in Libano, monsignor Joseph Spiteri, interverrà sull’attuale situazione socio-politica e religiosa nel Paese dei Cedri.

Nella sessione pomeridiana di martedì 21, lo sguardo si sposterà sull’Etiopia e Siria, grazie alla presenza e alle relazioni dei rispettivi Nunzi Apostolici mondignor Antoine Camilleri eil cardinale Mario Zenari. La prima giornata si concluderà con la relazione di monsignor Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati, che interverrà presentando l’azione diplomatica della Santa Sede in riferimento all’Ucraina, il Medio Oriente, l’Etiopia e l’Eritrea.

La guerra in Ucraina e le opere umanitarie

La giornata di mercoledì 22 è dedicata alla situazione in Ucraina, attraverso gli interventi in collegamento dell’Arcivescovo Maggiore Sviatoslav Shevchuk, del Nunzio Apostolico, monsignor Visvaldas Kulbokas, e in riferimento agli sviluppi ecumenici del cardinale Kurt Koch, Prefetto del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani. La dott.ssa Tetiana Stawnychy, Presidente della Caritas Ucraina, si soffermerà sulle opere umanitarie e caritative.

Nel pomeriggio dello stesso giorno il lavoro riprenderà con le testimonianze di alcune famiglie che hanno subito le conseguenze della guerra e dei volontari che sono in prima linea per aiutare le persone in difficoltà. La sessione sarà coordinata dalla Dott.ssa Hanna Humeniuk, Program manager of protection and peace building di Caritas Ucraina.

Nella mattinata di giovedì 23 infine è prevista l’Udienza concessa dal Santo Padre Francesco. Oltre ai relatori, parteciperanno alla Plenaria i Rappresentanti delle Agenzie Cattoliche che fanno parte della ROACO, gli Officiali del Dicastero per le Chiese Orientali e i rappresentanti della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e di alcuni Dicasteri.