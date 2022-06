Hebdomada Papae: il Gr in latino del 25 giugno

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. Nel sommario di oggi: la vicinanza del Papa al popolo dell'Afghanistan colpito da un forte sisma; Francesco esprime dolore e sgomento per l’uccisione di due gesuiti in Messico; il Papa: si impari a testimoniare Cristo pur nella fragilità della vecchiaia

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

diei vicesimi quinti mensisi Iunii anno bismillesimo vicesimo secundo

(TITOLI)

De Afghanistánia, terrae motu valde quassáta, sollicitátur Póntifex.

Maeret vehementérque dolet Francíscus propter duos religiósos e Societáte Iesu in México interémptos.

Ad Francísci mónitum, senectútis infirmitáte laborántibus, Christum testificári discéndum est.

Ómnibus vobis cómiter salútem dicit Márius Galgano: optáti audiátis editionem hanc nuntiórum latína língua prolatórum.

Ascolta il nostro radiogiornale in lingua latina

(SERVIZI)

Afghanistániae genti suam propinquitátem testátur Francíscus Póntifex, cum iníbi véspere fériae tértiae terrae motus factus esset atque innúmeri hómines interiíssent aut vulneráti essent. Magnitúdo quassatiónis fuit círciter sexti gradus, quae in orientáli meridianáque Natiónis parte, prope Pakistániam, cóntigit. Lóquitur Mónia Parente.

Quómodo in Audiéntia Generáli féria quarta memorávit Póntifex, ob terrae motum complúres desiderántur hómines magnáque detriménta Afghanistániae sunt illáta. Suam proximitátem sáuciis osténdit Francíscus ac terrae motu afféctis, et precátur simul pro iis qui vitam amisérunt eorúmque propínquis. Cunctis opem feréntibus, vota Ipse súscipit, ut ab incómmodis dilécta Afghanistániae gens levétur. Illíus Natiónis potestátes a subsidiórum institútis postulavérunt, ut cito pópulo subveniátur, ad ingéntem hóminum vitándam iactúram.

***

Maeret vehementérque dolet Francíscus Póntifex propter duos religiósos e Societáte Iesu et láicum in México, his diébus, interémptos. Refert Rosárius Tronnolone.

Duo religiósi, vidélicet Xavérius Campos et Ioachímus Mora, manuballísta enecáti sunt intra Ecclésiam in loco Cerocahui in dicióne Tarahumárae, in civitáte septentrionáli Chihuáhuae. Hucusque tertii interémpti etiam néscitur nomen et quómodo interfécti sint adhuc est inquiréndum. Per brevilóquium Pater Artúrus Sosa Abascal, Praepósitus Generális Societátis Iesu, pénitus «permótum doloréque afféctum» se esse asseverávit propter ea, quae accidérunt suamque proximitátem osténdit Mexicánis sodálibus ac familiáribus item occisórum, cohórtans páriter ut "nostro ex terrárum orbe violéntia amoveátur ac tot inútiles dolóres depellántur".

(NEWS)

In Audiéntia Generáli in Foro Petriáno, tractávit Póntifex de senum debilitáte, quae éfficit ut in quodam aliéno subsídio nitántur. Senes iuvénibus, qui eórum locum óbtinent ne invídeant; nam cum invíti diu non operántes – argumentátur Francíscus – ánimi ex affectióne ad contemplatiónem incúmbunt et ad commótam Verbi Dómini auditiónem, tum pulchérrimam vitam éxigunt.

Haec ómnia sunt pro hac editióne; conveniémus íterum sábbato próximo.



“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

25 giugno 2022

(TITOLI)

La vicinanza del Papa al popolo dell'Afghanistan colpito da un forte sisma

Francesco esprime dolore e sgomento per l’uccisione di due gesuiti in Messico

Il Papa: si impari a testimoniare Cristo pur nella fragilità della vecchiaia

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Papa Francesco è vicino alla popolazione dell'Afghanistan, colpito martedì sera da un violento terremoto che ha provocato almeno 1000 vittime e centinaia di feriti. La scossa, di magnitudo 5.9, ha avuto epicentro nel sudest del Paese, al confine con il Pakistan. Ce ne parla Monia Parente.

Come ha ricordato il Papa all’udienza generale di mercoledì, il terremoto ha provocato vittime e danni ingenti in Afghanistan. Francesco esprime la sua vicinanza ai feriti e a chi è stato colpito dal sisma, e prega in particolare per quanti hanno perso la vita e i loro familiari. Egli auspica che con l’aiuto di tutti si possano alleviare le sofferenze della cara popolazione afghana. Il governo afghano ha richiesto soccorsi immediati alle agenzie umanitarie per prevenire una catastrofe umanitaria.

***

Papa Francesco ha espresso dolore e sgomento per l’uccisione, in questi giorni in Messico, di due religiosi gesuiti e di un laico. Il servizio di Rosario Tronnolone.

I due religiosi, Javier Campos e Joaquin Mora, sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco all'interno della chiesa a Cerocahui, Tarahumara, nello Stato settentrionale di Chihuahua. Al momento non è stata ancora rivelata l'identità della terza vittima. E' ancora da chiarire la dinamica dell'uccisione. Su Twitter, padre Arturo Sosa Abascal, preposito generale della Compagnia di Gesù, si è detto profondamente “scioccato e rattristato” per quanto avvenuto e ha assicurato la propria vicinanza ai confratelli in Messico e alle famiglie delle vittime esortando a “fermare la violenza nel nostro mondo e tante sofferenze inutili”.

(NEWS)

All’udienza generale in piazza San Pietro, il Pontefice ha affrontato il tema della debolezza senile che porta alla dipendenza dagli altri. Gli anziani non siano invidiosi dei giovani che occupano il loro posto, persino la sequela forzatamente inoperosa, fatta di emozionata contemplazione e di ascolto rapito della Parola del Signore, è parte migliore della vita, ha sottolineato il Santo Padre.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.