L'Incontro delle Famiglie, un appuntamento che unisce Roma al mondo

Cresce l’attesa per l'evento, giunto alla decima edizione, che inizia domani alla presenza del Papa e terminerà domenica prossima per riflettere sul tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

L’appuntamento è dal 22 al 26 giugno per il decimo Incontro Mondiale delle Famiglie. Un avvenimento che presenta una formula inedita, caratterizzata da una dimensione "multicentrica e diffusa". Roma è la sede principale ma negli stessi giorni ogni diocesi potrà promuovere un incontro locale per le proprie famiglie e per le comunità. A questo appuntamento, in programma nel sesto anniversario di Amoris Laetitia e a quattro anni da Gaudete et Exsultate, può partecipare dunque ogni famiglia del mondo. Lo ha sottolineato Papa Francesco nel videomessaggio in occasione della presentazione della forma straordinaria di questo evento. “Questa volta - ha aggiunto il Pontefice - sarà un’opportunità della Provvidenza per realizzare un evento mondiale capace di coinvolgere tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale”.

Laddove sia possibile, invito, perciò, le comunità diocesane a programmare iniziative a partire dal tema dell’Incontro... Vi chiedo di essere vivaci, attivi, e creativi, per organizzarvi con le famiglie, in sintonia con quanto si svolgerà a Roma. Si tratta di un’occasione preziosa per dedicarci con entusiasmo alla pastorale familiare: sposi, famiglie e pastori insieme. Coraggio, dunque, cari Pastori e care famiglie, aiutatevi a vicenda per organizzare incontri nelle diocesi e nelle parrocchie di tutti i continenti. Buon cammino verso il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie!

Leggi Anche 20/06/2022 Verso l’Incontro mondiale delle famiglie: col cuore largo vicino a chi soffre 10.mo Incontro Mondiale delle Famiglie: 7 catechesi e 7 videotestimonianze che raccontano storie, ferite, rinascita, fede. È la proposta del Vicariato di Roma e del Dicastero Laici ...

Il programma

All’Angelus di domenica 19 giugno il Papa ha ricordato l’ormai imminente apertura del X Incontro Mondiale delle Famiglie. Francesco ha anche ringraziato “i vescovi, i parroci e gli operatori della pastorale familiare che hanno convocato le famiglie a momenti di riflessione, di celebrazione e di festa”. “Ringrazio soprattutto gli sposi e le famiglie - ha affermato - che daranno testimonianza dell’amore familiare come vocazione e via di santità”. L'apertura dell'Incontro, il 22 giugno, è caratterizzata dal Festival delle Famiglie alla presenza del Santo Padre. Il 23 giugno sono previsti quattro panel, tra cui “Sposi e sacerdoti insieme per costruire la Chiesa”, e due conferenze, di cui una incentrata sul tema “Accompagnare i primi anni di matrimonio”. Venerdì 24 giugno vengono approfondite altre tematiche tra cui “Il catecumenato matrimoniale” e quello della “Vocazione e missione nelle periferie esistenziali”. Il giorno successivo, sabato 25 giugno, una conferenza è dedicata alla famiglia Beltrame Quattrocchi. La presentazione del sussidio sui Santi Sposi precede poi la Santa Messa presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro. L’incontro si conclude domenica 26 giugno con il "Mandato alle famiglie".

Gli incontri mondiali delle famiglie: dal 1994 ad oggi

È l’anno 1994. Le Nazioni Unite Nazioni Unite lo proclamano “Anno Internazionale della Famiglia”. Su impulso di Papa Giovanni Paolo si celebra, contemporaneamente, un "Anno della Famiglia": il primo Incontro mondiale si svolge a Roma. Tre anni dopo, nel 1997, Papa Wojtyla convoca le famiglie di tutto il mondo in Brasile, a Rio de Janeiro, per riflettere sul tema: “La famiglia: dono ed impegno, speranza dell’umanità”. Il terzo Incontro Mondiale si snoda a Roma nel contesto del Grande Giubileo del 2000. Tre anni dopo, le famiglie sono convocate a Manila, nelle Filippine, per approfondire il tema: “La Famiglia cristiana: una buona novella per il terzo millennio". Il quinto Incontro Mondiale si tiene a Valencia, in Spagna. Tre anni dopo a Città del Messico, l’evento è incentrato sul tema: “La famiglia, formatrice ai valori umani e cristiani”. Milano ospita il settimo Incontro Mondiale e, nel 2015, le famiglie si ritrovano a Philadelphia per riflettere sul tema: "L'amore è la nostra missione, la famiglia pienamente viva". Il nono Incontro Mondiale si svolge in Irlanda, a Dublino, sullo sfondo dell’esortazione apostolica postsinodale Amoris Laetitia. E ora è la volta di Roma, col decimo appuntamento imperniato sul tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”.