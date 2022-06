La Cappella musicale Pontificia "Sistina" in concerto a luglio in Friuli

Gli eventi si svolgeranno dall'11 al 15 luglio per le Festività dei Santi Ermacora e Fortunato, patroni della Regione, di Udine e di Aquileia. I concerti saranno dedicati all'opera del cardinale compositore Domenico Bartolucci

Vatican News

Uno straordinario ciclo di eventi del coro della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” si svolgerà dall’11 al 15 luglio in Friuli-Venezia Giulia in occasione della festività dei Santi Ermacora e Fortunato, patroni della Regione, di Udine e di Aquileia. Gli eventi saranno organizzati dalla Fondazione cardinale Domenico Bartolucci, istituzione culturale nata nel 2003, con l’obiettivo di diffondere la Musica Sacra ed in particolare conservare e promuovere l’opera del cardinale Bartolucci (1917 – 2013), compositore, Accademico di Santa Cecilia e Direttore della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” per oltre 40 anni.

Concerti dedicati all'opera del cardinale Bartolucci

La Cappella Musicale Pontificia “Sistina” diretta da monsignor Marcos Pavan svolge il suo servizio musicale nelle celebrazioni liturgiche del Papa e, con i suoi 1500 anni di storia, è il più antico coro del mondo in attività. Attualmente è composta da 24 cantori adulti e da circa 30 ragazzi cantori. Insieme al coro sarà presente anche Josep Solé Coll, primo organista della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e organista per le Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Al centro di tutti questi eventi ritroveremo la grande Musica Sacra del repertorio della Cappella Musicale Pontificia “Sistina” e in particolare le composizioni del Maestro Cardinale Domenico Bartolucci. Questo il programma degli eventi:

11 Luglio ore 20.45

Aquileia - Basilica di Santa Maria Assunta

Concerto

12 Luglio ore 10.30

Udine - Cattedrale di Santa Maria Annunziata

Solenne Messa Pontificale presieduta da Sua Eminenza il cardinale Dominique Mamberti

12 Luglio ore 20.00

Aquileia - Basilica di Santa Maria Assunta

Solenne Celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eminenza il cardinale Giuseppe Betori

13 Luglio ore 20.30

Udine - Cattedrale di Santa Maria Annunziata

Concerto

14 Luglio ore 20.30

Trieste - Cattedrale di San Giusto

Concerto

15 Luglio ore 20.30

Spilimbergo - Duomo di Santa Maria Maggiore

Concerto