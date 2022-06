Beati 27 martiri spagnoli. Semeraro: anche oggi ci sono le persecuzioni

A Siviglia la Messa presieduta dal cardinale prefetto delle Cause dei Santi: quella del cristiano nel mondo non è mai una situazione comoda e facile, guardiamo alla vita dei martiri domenicani perché la speranza si fa più solida quanto più dure sono le prove da sopportare per amore di Dio

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Nella crudeltà della guerra civile spagnola non mancarono esempi di fede luminosa come quella dei 27 nuovi martiri che oggi la Chiesa ha beatificato. Nella Messa celebrata nella cattedrale di Siviglia dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, sono state ricordate le figure di Angelo Marina Alvarez e 19 compagni, dell’Ordine dei Frati Predicatori; Giovanni Aguilar Donis e 4 Compagni, dell’Ordine dei Frati Predicatori; Fruttuoso Pérez Marquez, laico del Terz'Ordine di San Domenico; Isabella Sanchez Romero, monaca professa dell'Ordine delle Suore Domenicane, uccisi in odio alla fede. “Una moltitudine che ha lavato le proprie vesti nel sangue dell’Agnello”.

I nostri nuovi Beati furono persone umanamente molto diverse per il loro carattere, le loro storie personali. Li accomunava, però, il carisma di san Domenico: una scelta vocazionale, la loro, vissuta con fedeltà, coerenza, generosità.

i nuovi beati

Il candore

Tra le figure che il cardinale Semeraro mette in luce c’è Suor Ascensiòn de San José. “A lei fu chiesto di bestemmiare e calpestare il crocifisso: si rifiutò - afferma il porporato - e le fu spaccato il cranio. Non rinnegò la fede; anzi, morì osannando a Cristo Re e lodando il Santissimo Sacramento. Sapeva bene, Suor Ascensiòn, che il sangue dell'Agnello conferisce candore perché è il sangue ‘sparso per molti in remissione dei peccati’”.

Testimoni del Vangelo

Citando l’Evangelii nuntiandi di San Paolo VI, il prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi si sofferma sulla “proclamazione silenziosa ma molto forte ed efficace della Buona Novella”. Una definizione che ben si adegua a quella dei nuovi beati.

Siamo anche consapevoli, però, che il Signore non ci manda in una situazione comoda e facile! Ce lo ricordano i nostri Martiri. Quella del cristiano nel mondo non è mai una situazione comoda e facile.

I martiri della guerra civile spagnola

Confortati nella speranza

Lo ricorda anche Papa Francesco nella Gaudete et exsultate quando ricorda che “le persecuzioni non sono una realtà del passato, perché anche oggi le soffriamo, sia in maniera cruenta, come tanti martiri contemporanei, sia in un modo più sottile, attraverso calunnie e falsità”.

Guardiamo, allora, all’esempio dei nostri Martiri per sentircene confortati. San Gregorio magno scriveva che tanto più solida sorge in noi la speranza, quanto più dure sono le prove sopportate per amore di Dio. Abbiamo fiducia, nonostante le nostre fragilità. La sua forza Dio la rivela proprio nei deboli e anche agli inermi egli dona la forza del martirio”.