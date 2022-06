A giugno 4 appuntamenti dedicati all'apostolo Pietro nella Basilica

Nella Basilica di San Pietro dopo gli “itinerari mariani” dedicati alla Madonna nel mese di maggio, ecco che per tutto giugno si vivrà una nuova esperienza con quattro appuntamenti dedicati all’apostolo Pietro

Vatican News

La ricchezza di riferimenti a San Pietro in Basilica è tale da poter modificare volta per volta le stazioni di questa “preghiera itinerante” che vuol essere un “itinerario spirituale”, aperto a tutti, come un invito a contemplare attraverso la bellezza artistica della Basilica, l’incanto e lo splendore dei significati e della dottrina cristiana che le immagini contengono. Gli itinerari partono dall’atrio della Basilica e si concludono alla Confessione tutti i mercoledì pomeriggio, da oggi, 8 giugno, fino al 29 giugno, solennità di Pietro e Paolo compresa, dalle ore 16.00 fino alle ore 17.00, concludendosi a ridosso della celebrazione della Santa messa celebrata all’altare della Cattedra.

Fede e arte

La Basilica papale di San Pietro è la chiesa dove i pellegrini trovano il loro “approdo” dopo essere giunti da ogni angolo del mondo. Sorge intorno alla tomba dell’apostolo Pietro, mentre l’abbraccio del colonnato del Bernini, nella sua magnificenza architettonica, accoglie tutti nel suo abbraccio inclusivo. La vita liturgica della Basilica permette al pellegrino di partecipare tutti i giorni alle celebrazioni feriali e festive che cadenzano la giornata. Immersi in questo scenario, la Basilica di San Pietro continua a essere il frutto dell’opera umana e la custodia di opere d’arti sublimi che testimoniano e raccontano la professioni di fede di San Pietro che Papa Francesco ha descritto con queste parole:

Non fu chiamato “pietra” perché era un uomo solido e affidabile. No, farà tanti sbagli, arriverà pure a rinnegare il Maestro. Però scelse di costruire la vita su Gesù; non - dice il testo - su “carne e sangue”, cioè su sé stesso, sulle sue capacità, ma su Gesù. È Gesù la roccia su cui Simone è diventato pietra.

Informazioni utili

Si ricorda che l’ingresso alla Basilica di San Pietro è consentito ai soli visitatori vestiti in modo decoroso. L'ingresso è gratuito, come lo è il servizio di guardaroba. Prima di accedere alla Basilica vaticana, i visitatori sono tenuti a depositare in guardaroba i passeggini, i bagagli, le valigie, gli zaini, i pacchi e i contenitori che, per dimensioni e caratteristiche, non sono ritenuti idonei dal personale addetto.