Santa Sede ai giovani: avete l'intelligenza per fermare la fame nel mondo

Gruppo di sfollati in Etiopia, colpita dalla carestia (AFP or licensors)

Monsignor Chica Arellano, osservatore permanente della Santa Sede per la Fao, l’Ifad e il Pam interviene a conclusione del convegno organizzato dal Vaticano sul contributo dei giovani alla sicurezza alimentare del pianeta. Vanno custoditi, accompagnati e incoraggiati e possono contibuire a ridurre la povertà

Michele Raviart - Città del Vaticano

Per una trasformazione sostenibile dei sistemi alimentari e affinchè il cibo sia sicuro e nutrizionalmente adeguato per tutti è di primaria importanza promuovere il coinvolgimento dei giovani, che, per la Santa Sede, “svolgono un ruolo fondamentale, che va innanzitutto custodito, accompagnato e incoraggiato”. Ad affermarlo è monsignor Fernando Chica Arellano, osservatore permanente della Santa Sede per la Fao, l’Ifad e il Pam, a conclusione del convegno odierno sul tema “Giovani e agricoltura: guardare al futuro con speranza”.

Leggi Anche 11/05/2022 Chica Arellano: affrontare le urgenti necessità nutrizionali dei più vulnerabili L’osservatore permanente della Santa Sede presso la Fao, l'Ifad e il Pam, intervenuto alla 33.ma Conferenza Regionale della Fao per l’Europa a Łódź, in Polonia. “Le conseguenze ...

Esperienze da tutto il mondo

L’evento, che si è svolto nella sede della Fao a Roma, è stato promosso dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo umano integrale, dalla Commissione Vaticana Covid-19, dal movimento Economy of Francesco e dal Forum di Roma delle ong di ispirazione cattolica – oltre che dalla stessa Rappresentanza permanente della Santa Sede presso le agenzie Onu che si occupano di sostenibilità alimentare – e ha avuto come obiettivo quello di mettere in luce le iniziative intraprese dai gruppi giovanili in tutto il mondo – dal Brasile all’Irlanda, al Burkina Faso, Kenya, Uganda e Zambia – “per garantire cibo sano per tutti e promuovere un futuro prospero e pacifico in cui nessuno venga lasciato indietro”.

Custoditi dal pessimismo

I giovani, ha ribadito monsignor Arellano, devono essere “custoditi”, perché la loro creatività e i loro ideali vanno protetti innanzitutto “da quest’ondata di pessimismo e di allarmismo generata dalla numerose e persistenti crisi che stiamo vivendo”. Come ha spesso ricordato Papa Francesco, le crisi possono essere infatti “un’occasione importante per crescere” e per uscirne migliori. L’importante è riconoscere e perseguire la verità. A questo devono essere educati i giovani, “per contribuire ad edificare un mondo più giusto e più umano”.

Leggi Anche 08/06/2022 'Food security': minacciati da alimenti contaminati i Paesi a basso reddito La sicurezza alimentare dovrebbe assicurare cibi sani ed incontaminati, ma ancora una volta, sono le vittime di povertà e guerre ad essere colpite da malattie dovute a nutrimenti ...

Accompagnare e incoraggiare i giovani a partecipare

Come l’agricoltore sa bene "serve pazienza e attesa nella raccolta, perché, dopo la semina, il chicco deve riposare ed essere messo nelle condizioni ottimali per crescere e germogliare, fino ad arrivare a schiudere i suoi fiori e produrre i suoi frutti nella stagione opportuna”, così è necessario “accompagnare i giovani”, affinchè possano sprigionare il loro potenziale a tempo debito, garantendo loro una formazione e insegnando loro un mestiere, “per assicurare un futuro dignitoso a loro, alle loro famiglie e all’intera società”. Per questo vanno anche “incoraggiati” a partecipare, già nel presente, a forme di cittadinanza attiva.

Non tarpare le ali al futuro

Loro infatti, “hanno l’intelligenza necessaria per aiutarci ad estinguere la fame del nostro pianeta” e per questo, spiega ancora monsignor Arellano, ci si deve porre l’interrogativo etico di cosa stare facendo attivamente per promuovere l’inserimento dei giovani nella settore dell’agricoltura e nella società. “I giovani”, infatti, “sono amici del realismo, della concretezza, non della retorica o delle promesse che formulate sembrano belle e affascinanti ma che poi trovano delle resistenze ostative al loro avveramento” e “non possiamo deludere le nuove generazioni”. Non sono persone che attendono in attesa di un futuro lontano e “più che pazientare devono invece essere soggetti di un agire che contribuisca fattivamente a ridurre la povertà, nel più ampio senso della parola”. Qualsiasi riserva in questo, conclude, sarebbe “tarpare le ali al futuro” e “ostacolare la naturale prosecuzione delle relazioni umane”.