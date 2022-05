Una lapide per il grande archeologo Giovanni Battista de Rossi

Continuano le celebrazioni in onore del padre dell'archeologia cristiana. Sabato scorso l'inaugurazione di una lapide a cura della Pontificia Accademia Cultorum Martyrum

Maria Milvia Morciano - Città del Vaticano

Sabato scorso, monsignor Pasquale Iacobone, segretario della Pontificia Commissione Archeologia Sacra, ha presieduto la celebrazione eucaristica presso la Tricora orientale del Comprensorio Callistiano, sull’Appia Antica, a Roma, in onore del grande archeologo Giovanni Battista de Rossi nel bicentenario della sua nascita. Al termine è stata inaugurata una lapide in marmo della Pontificia Accademia Cultorum Martyrum che ha voluto omaggiare così il proprio Magister optimus. Durante la celebrazione è stato ricordato anche il compianto Magister professor Fabrizio Bisconti, prematuramente scomparso il 22 marzo scorso.

Tante le celebrazioni in programma

Le celebrazioni in onore di de Rossi, padre dell’archeologia cristiana moderna, sono iniziate nel febbraio scorso con un convegno a lui dedicato sotto l’egida del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (PIAC) e della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra: Il secolo di Giovanni Battista de Rossi (1822-1894). La cultura archeologica dall’Italia all’Europa seguito da numerose visite guidate, mostre e conferenze che si protrarranno per tutto l'anno in corso.