Ai reali di Giordania il premio vaticano “Path to Peace”

A New York la Fondazione istituita nel ‘91 dalla Santa Sede al’Onu ha conferito a re Abdullah ii ibn Al Hussein e alla regina Rania il riconoscimento per il loro contributo al dialogo tra le fedi in Medio Oriente e nel mondo

Vatican News

A fare gli onori di casa di fronte ai 370 ospiti presenti alla cerimonia è stato l'arcivescovo Gabriele Caccia, osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite di New York. Protagonisti i reali di Giordania, il re Abdullah ii ibn Al Hussein e la regina Rania Al Abdullah, che hanno ricevuto l’edizione 2022 del premio “Path to Peace”.

Mons. Caccia, nella sua veste di presidente della Path to Peace Foundation, ha spiegato che il premio è stato assegnato ai reali di Giordania in riconoscimento del loro lavoro «al servizio della pace e dell’armonia tra le fedi differenti in Medio Oriente e nel mondo intero». Caccia ha elogiato il ruolo della Giordania nell’accoglienza dei rifugiati in fuga da conflitti come quelli in Palestina, Iraq e Siria. «Nel nostro percorso verso la pace — ha detto re Abdullah — dobbiamo viaggiare verso Gerusalemme», che deve essere «ancora di pace e coesistenza, non di paura e di violenza».