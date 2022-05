Hebdomada Papae: il Gr in latino del 28 maggio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, in onda ogni domenica alle 17.30. In sommario oggi:Papa Francesco all’udienza generale parla della vecchiaia come della stagione della saggezza nella società della stanchezza. Poi l’invito alle preghiere per la pace in Ucraina. Il Pontefice al Regina Coeli: invocare la pace per i responsabili delle Nazioni. Invito a partecipare alla Settimana Laudato Si’ e ad unirsi in preghiera con i cattolici cinesi

28 maggio 2022

TITOLI

Papa Francíscus in Audiéntia Generáli: senéctus anni tempus est prudéntiae in societáte lassitúdinis. Deínde omnes adhortátus est ad orándum pro pace in Ucráina.

Póntifex in prece Regína Coeli: pacem invocáre pro moderatóribus Natiónum. Ad Hebdómadam Laudato Si’ participándam invitávit et ad sociátam precatiónem cum cathólicis sinénsibus.

Ómnibus vobis cómiter salútem dicit Catharína Agorelius: optáti audiátis editiónem hanc nuntiórum latína língua prolatórum.

(SERVIZI)

In Audiéntia Generáli dié vicésimo quinto mensis máii hábita Póntifex meditatiónem de sénibus perréxit ad lumen libri sacri Qoélet. Post catechésim adhortátus est, ut christifidéles desidérium suum pacis in mundo précibus Dóminae Nostrae elátis commítterent. De his refert Alexánder De Carolis:

Papa Francíscus in catechési in Audiéntia Generáli diéi vicésimi quinti mensis máii trádita senectútem dénuo considerávit. Sacrum librum Qoélet seu Ecclesiásten révocans, éxtulit «senectútem a simuláta prudéntia concionatóris Qoélet díscere posse artem fráudis detegéndae sub delírio veritátis in mente fictae et omni iustítiae caréntis affectióne». Papa póstea incitávit senes ad iúvenes servándos «a temptatióne mundi intelléctus tristis et sapiéntiae vitae expértis». Demum, álloquens peregrínos in Foro Petriáno, christifidéles salútans polónos, Papa memóriam Beátae Maríae Vírginis Auxiliatrícis die vicésimo quarto mensis Maii celebrándam commonefécit monuítque ad «desidérium pacis in Ucráina et in univérso mundo» précibus Beátae Maríae Vírgini extolléndibus committéndum.

In precatióne Regína Coeli diéi vicésimi secúndi mensis Máii Papa Francíscus, pacem invócans, verba Iesu in Cena novíssima explanávit. Post precem invitávit ad Hebdómadam Laudato Si’ participándam atque cum cathólicis sinénsibus orándum die Beátae Maríae Vírginis Auxílii Christianórum, eórum patrónae. Ómnia refert Monia Parente:

Catechésis Francísci in oratióne Regína Coeli diéi vicésimi secúndi mensis Máii – adstántibus in Foro Petriáno vigínti quinque mílibus christifidélium –Evangélio domínicae enarrándo dicáta est, quod nos ad scaenam Iesu valedictiónis in Cena novíssima redúxit. Quae dimíssio est omnem osténdens – dixit Póntifex – cordis Iesu misericórdiam, qui a Spíritu Sancto pro nobis pacem expetívit, pro illis qui prope nos sunt, pro moderatóribus rerum publicárum in univérso mundo. Post precem Póntifex omnes invitávit ad incépta Hebdómadae Laudato Si’ participánda, quae – uti ipse docuit – «súscitat nos ad domum commúnem cordi habéndam» et commonefécit memóriam Beátae Maríae Vírginis Auxílii Christianórum, quae cathólici sinénses summa devotióne venerántur, Ecclésiam adhórtans, ut oratióne coniungátur pastóribus et christifidélibus in Sinis, qui áspera óbeunt adiúncta.

(NOTIZIE)

«Tempus est armórum commércium omni carens ratióne repudiándi». Dolórem suum et preces pro púeris et magístris interféctis expréssit Papa in appellatiónem exeúnte Audiéntia Generáli diéi vicésimi quinti mensis Máii actam. Mens Papae ad víctimas currit excídii in schola elementári, quod iúvenis quidam in Téxia e Foederátis Civitátibus Américae Septentrionális patrávit.

Haec ómnia sunt pro hac editióne; conveniémus íterum hebdómada próxima.

28 maggio 2022

Titoli

Papa Francesco all’udienza generale: la vecchiaia è la stagione della saggezza nella società della stanchezza. Poi l’invito alle preghiere per la pace in Ucraina

Il Pontefice al Regina Coeli: invocare la pace per i responsabili delle Nazioni. Invito a partecipare alla Settimana Laudato Si’ e ad unirsi in preghiera con i cattolici cinesi

Un cordiale benvenuto a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

All'udienza generale del 25 maggio il Pontefice ha proseguito la riflessione sugli anziani secondo l’esempio di Qoelet. Dopo la catechesi l’invito ad affidare alle preghiere alla Madonna il desiderio di pace nel mondo. Il servizio a Alessandro de Carolis.

Papa Francesco ha ancora riflettuto sulla vecchiaia nella catechesi dell’udienza generale del 25 maggio. Richiamando le pagine bibliche di Qoelet, ha sottolineato che “La vecchiaia può imparare dalla saggezza ironica di Qoelet l’arte di portare alla luce l’inganno nascosto nel delirio di una verità della mente priva di affetti per la giustizia". Il Papa ha quindi esortato gli anziani a salvare i giovani "dalla tentazione di una conoscenza del mondo triste e priva di sapienza della vita". Rivolgendosi infine ai pellegrini presenti in piazza San Pietro, nel saluto ai fedeli di lingua polacca, il Papa ha ricordato la celebrazione della memoria della Beata Vergine Maria Ausiliatrice del 24 maggio ed ha invitato ad affidare alle preghiere alla Madonna “il desiderio di pace dell’Ucraina e del mondo intero”.

Al Regina Coeli del 22 maggio Papa Francesco, invocando la pace, ha commentato le parole di Gesù all'Ultima Cena. Dopo la preghiera l’invito a partecipare alle iniziative della Settimana Laudato Si’ e a pregare con i fedeli della Cina nella giornata della loro patrona Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani. Ce ne parla Monia Parente.

La catechesi di Francesco al Regina Coeli del 22 maggio - dinanzi a circa 25 mila fedeli in Piazza San Pietro - è stata dedicata al commento del Vangelo di questa domenica, che ci ha riportato alla scena di addio di Gesù durante l’Ultima Cena. E' un congedo che mostra tutta la mitezza che abita il cuore di Gesù – ha detto il Papa - chiedendo allo Spirito Santo la pace per noi stessi, per chi ci è vicino, per i leader politici internazionali. Dopo la preghiera del Regina Coeli, il Pontefice ha invitato tutti a partecipare alle iniziative della Settimana Laudato Sì che, ha sottolineato, "ci sprona a prenderci cura della casa comune", ed ha ricordato la memoria della Beata Vergine Maria Aiuto dei Cristiani, tanto venerato dai fedeli della Cina, invitando la Chiesa ad unirsi in preghiera ai pastori e ai fedeli cinesi, che vivono situazioni complesse.

(NOTIZIE)

“E’ tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi”. Il dolore e la preghiera del Papa per i bambini e le insegnanti morti sono stati espressi in un appello al termine dell'udienza generale del 25 maggio. Il pensiero del Papa va alle vittime della carneficina avvenuta in una scuola elementare in Texas negli Stati uniti ad opera di un giovane.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.