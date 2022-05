Giurano le nuove reclute della Guardia Svizzera: una vocazione alla pace

Sono 36 i giovani svizzeri che hanno deciso di dedicare almeno due anni e due mesi della loro vita a proteggere il Papa. Una scelta non scontata, fatta anche di rinunce per seguire la propria vocazione. Un compito molto esigente, ha sottolineato il colonnello Christoph Graf, che ha ricordato anche la brutalità della guerra in Europa

Michele Raviart - Città del Vaticano

Proteggere e difendere il Papa regnante e tutti i suoi legittimi successori, anche a rischio della propria vita. Lo hanno giurato in Aula Paolo VI le 36 nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia. In divisa di “gran gala”, quella con l’armatura che viene indossata per la benedizione papale “Urbi et Orbi” a Natale e a Pasqua. Hanno ribadito in tedesco, francese e italiano la loro scelta di difendere per almeno due anni il Pontefice, eredi di chi, proprio il 6 maggio del 1527 protesse Clemente VII dalla furia dei lanzichenecchi durante il sacco di Roma.

Leggi Anche 06/05/2022 Il Papa alle Guardie Svizzere: vivete il servizio come fratelli A poche ore dal giuramento delle 36 nuove reclute, Francesco esorta i giovani ad affrontare il loro servizio come una testimonianza cristiana e comunitaria nel dialogo sincero e ...

Al servizio della Chiesa

Una scelta “non scontata”, ha sottolineato il padre Kolumban Reichlin, cappellano della Guardia prima di pronunciare la formula del giuramento davanti a monsignor Edgar Pena Parra, sostituto della Segreteria di Stato, il cardinale elvetico Kurt Koch, le autorità svizzere, tra cui il presidente della Confederazione elvetica Ignazio Cassis, ricevuto questa mattina in udienza da Papa Francesco e il presidente della Conferenza dei vescovi svizzeri monsignor Felix Gmelix Gmür, vescovo di Basilea e l'abate Urban Federer del monastero di Einsiedeln. Giovani che, ha ricordato padre Reichlin “in un’età piena di ‘tempesta e impeto’” hanno deciso volontariamente di interrompere “il percorso veloce della carriera e del buon guadagno”, lasciando intenzionalmente alle spalle le “possibilità e le comodità pressoché illimitate” offerte dalla Svizzera per “mettere due anni nella pienezza della vostra vita al servizio della Chiesa”.

Leggi Anche 06/05/2022 Udienza del Papa al presidente della Confederazione elvetica Anche la guerra in Ucraina e le ripercussioni in Europa sul fronte dei profughi tra i temi dei colloqui di oggi in Vaticano di Ignazio Cassis. L'udienza al presidente, nel giorno ...

La forza della vocazione

Quello dei 36 giovani svizzeri che hanno preso servizio nella Guardia a partire dal giugno scorso è un “sì” a molte sfide. “Alla disciplina, alla conoscenza di una nuova lingua, di una nuova cultura e stile di vita, alla convivenza in uno spazio ristretto”, “alla rinuncia a buona parte della sfera privata, all’autodeterminazione e all’indipendenza”. È la forza della vocazione, ribadisce il cappellano, “quando facciamo ciò che con la mente e con il cuore riconosciamo come il nostro destino originario, come ciò che è giusto e importante per noi, diventiamo anche determinati a rinunciare a molte cose piacevoli e vantaggiose”.

La vicinanza delle famiglie

Presenti alla cerimonia di giuramento circa seicento persone tra cui genitori, i fratelli e le sorelle delle reclute, oltre alle famiglie di quelle già sposate. “La loro vicinanza e il loro sostegno, anche nella preghiera, è molto importante”, ha ricordato invece prima del giuramento il colonnello Christoph Graf, che guida la Guardia Svizzera Pontificia nei suoi compiti di sorveglianza agli ingressi in Vaticano e al Palazzo Apostolico e di ordine e rappresentanza durante le cerimonie papali e i ricevimenti di Stato. Un compito al quale è chiamato anche il 19enne Vincenzo Gigli della Svizzera italiana.

Ascolta la testimonianza di Vincenzo Gigli, recluta della Guardia Svizzera

Uno strumento al servizio della pace

“Le Guardie svolgono un servizio molto esigente”, ribadisce, con rinunce e sacrifici affrontabili non solo attraverso la “mentalità” svizzera di “integrità, affidabilità, fedeltà, tolleranza, apprezzamento reciproco e dialogo”, ma soprattutto vivendo i valori cristiani e facendosi plasmare da essi. Solo così la Guardia Svizzera “non sarà solo un collaboratore per una buona convivenza”, ma “uno strumento al servizio della pace”.“La pace” infatti, ricorda il colonnello Graf, “è stata e continua a essere ripetutamente scossa nella maniera più crudele”. “Mai più la guerra!” gridava la gente dopo le due devastanti guerre mondiali dello scorso secolo, sottolinea il comandante della Guardia Svizzera, mentre ora “quel grido è stato dimenticato, ha perso vigore”, tanto quando il conflitto è tornato in Europa “durante la terribile guerra dei Balcani” e “adesso, di nuovo”, con “immutata brutalità”.

L'amore al centro di ogni valore

“La guerra però non è un crimine solo contro l’umanità e il creato, ma anche contro Dio”, mentre l’uomo è creato per amore del bene "chiamato alla preghiera”, sottolinea ancora il colonnello Graf, ricordando anche le parole di Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’ “Al Santo Padre stanno a cuore la conservazione e la guarigione del creato, il benessere generale e la dignità della persona, la giustizia e la pace. Questo obiettivo può essere raggiunto solo se ogni persona torna a orientare la propria vita ai valori fondamentali. Al centro di questi valori fondamentali non può che esserci l’amore”.