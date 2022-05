Una pietra miliare per la Guardia Svizzera Pontificia

Firmato oggi un Protocollo d’intesa tra la Santa Sede e la Fondazione per il rinnovo della Caserma che ringrazia i donatori che hanno contribuito alla campagna di raccolta fondi

Vatican News

La Santa Sede, rappresentata dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, e la Fondazione per il restauro della Caserma della Guardia Svizzera Pontificia in Vaticano, rappresentata da Jean-Pierre Roth, presidente, e Stephan Kuhn, vicepresidente, hanno firmato in Vaticano un Protocollo d’intesa che regola la loro cooperazione nella realizzazione del progetto di una nuova caserma per la Guardia Svizzera Pontificia. La firma ha avuto luogo in presenza del signor Denis Knobel, ambasciatore svizzero presso la Santa Sede e del colonnello Christoph Graf, comandante della Guardia Svizzera Pontificia.

Il Protocollo disciplina la cooperazione tra la Fondazione e i servizi vaticani competenti durante la fase di pianificazione del progetto fino alla determinazione del progetto e del budget definitivi. Un nuovo accordo sarà concluso in un secondo momento per regolare la collaborazione tra le parti durante la fase di costruzione. Durante la fase di pianificazione del progetto, la Fondazione si impegna a condurre una campagna di raccolta fondi per coprire il budget del progetto definitivo (attualmente stimato in 45 milioni di CHF).

Dal canto suo, il Vaticano coprirà le spese di alloggio temporaneo delle Guardie durante i lavori (costi che la Fondazione stima a 5 milioni di CHF) e sottoporrà il progetto preparato dalla Fondazione all'esame delle competenti commissioni interne del Vaticano e dell'UNESCO. Dopo questa consultazione, saranno concordati un progetto finale e un budget. Una volta che il finanziamento del budget definitivo sarà garantito dalla Fondazione attraverso donazioni e promesse di doni, il Vaticano fisserà la data di apertura del cantiere, che sarà in ogni caso dopo la fine dell'Anno Santo del 2025.

Al 31 marzo 2022, la campagna di raccolta fondi della Fondazione ha raccolto 42,5 milioni di CHF tra donazioni e promesse (37,5 milioni di CHF per la costruzione più 5 milioni di CHF garantiti dal Vaticano per la sistemazione temporanea delle Guardie). La Fondazione ringrazia tutti i donatori per la loro generosità ed è fiduciosa di poter raccogliere i restanti 7,5 milioni di franchi nei prossimi mesi.