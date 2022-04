Investimenti etici: incontro in Vaticano sulla Values’ Metrics

Incontro in Vaticano sulla nuova metrica per gli investimenti ESG Values' Metrics ispirata alla Enciclica Laudato Si’

Si svolge giovedì al Collegio Teutonico “Una Nuova Metrica ESG ispirata alla Enciclica Laudato Si’”, giornata dedicata allo strumento di valutazione, misurazione e validazione creato da Fondo Fon.Te, Federazione per l’Economia del Bene Comune in Italia, PwC e Associazione Core Values che richiama ai principi della Chiesa per orientare l’economia verso il bene comune

Tiziana Campisi – Città del Vaticano

È basata sull’Enciclica di Papa Francesco Laudato si’ “Values’ Metrics”, un nuovo strumento per la valutazione degli investimenti, di cui si parlerà in Vaticano giovedì alle 11, al Collegio Teutonico. “Values’ Metrics” è una metrica elaborata sulla base dei principi fondamentali della Laudato si’, ma anche della Fratelli tutti e della Dottrina Sociale della Chiesa, e delle indicazioni del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale, e i cui aspetti ESG (Environment, Social, Governance) - l’impatto ambientale, sociale e di governance delle aziende - e i criteri SRI (Sustainable and Responsible Investment) - che riguardano cioè l’investimento sostenibile e responsabile - sono declinati secondo i valori del movimento dell’Economia del Bene Comune.

Le finalità di “Values’ Metrics”

Attraverso “Values’ Metrics”, in pratica, si vuole contribuire a sostenere la finanza, nella sua capacità generatrice e creativa, e l’economia, nella creazione di ricchezza e di benessere diffuso. L’obiettivo è far sì che le imprese orientino gli investimenti operando per il bene comune e utilizzando il profitto come un mezzo e non come il fine delle attività economiche. Lo scopo ultimo è la promozione dello sviluppo integrale della persona e la salvaguardia del bene comune in un’ottica di ecologia integrale.

I panel dell’incontro

L’incontro prevede due panel. Al primo prendono parte il cardinale Peter Turkson, prefetto emerito del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano e Integrale; Maurizio Grifoni, presidente Fondo Previdenziale Fon.Te.; Francesco Schiavello di Anima Sgr; Paolo Bersani, di Pwc Italia; Lidia Di Vece, della Federazione per l’Economia del Bene Comune in Italia; p. Philip Larrey, decano della Facoltà di Filosofia dell’Università Lateranense; Leonardo Becchetti, docente dell’Università di Roma “Tor Vergata”.

Al secondo panel intervengono Svitlana Romanko, del Movimento Laudato Si’; Francesco Cicione, presidente di Entopan; Marco Piccolo Reynaldi, amministratore delegato di Reynaldi; Luca Dal Fabbro, presidente dell’ESG European Institute e Fondazione Snam; Marcella Mallen, presidente di AsVis; Elisabetta Gardini, presidente di SME Connect Italia; Carlo d’Asaro Biondo, amministratore delegato di Noovle Italia.