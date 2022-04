Dal deserto della Quaresima all’oasi della Risurrezione

Camminiamo insieme verso la Pasqua, in ascolto del Vangelo del giorno, sollecitati dalla riflessione di don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione. La quarta puntata parla della “conversione”. “Nel Vangelo – afferma don Luigi Epicoco – Gesù ci fa vedere il cambiamento di tutti non solo dell’adultera. Ricorda a loro la fragilità” e questo disarma. “Quando guardiamo con occhi di amore l’altro, dobbiamo pensare al bisogno di amore che c’è in ciascuno di noi"