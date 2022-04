Oasi di Risurrezione

E’ Pasqua! Abbiamo camminato insieme, in ascolto del Vangelo del giorno, sollecitati dalla riflessione di don Luigi Epicoco, assistente ecclesiastico del Dicastero per la Comunicazione. “Assenza/Presenza” è il tema dell’ultima puntata. “Il paradosso della Pasqua si costruisce su un’assenza che - afferma don Luigi Epicoco – ci ricorda la presenza di un uomo vivo”. “Siamo chiamati a correre come fecero Pietro e Giovanni per accorgerci che Lui ci precede in Galilea"