A Roma l’incontro mondiale dei Missionari della Misericordia

Da domani fino a lunedì, l’iniziativa promossa dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, che vede coinvolti circa 400 persone in vista della Domenica della Divina Misericordia

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

“La misericordia di Dio non conosce confini e con il vostro ministero siete segno concreto che la Chiesa non può, non deve e non vuole creare alcuna barriera o difficoltà che ostacoli l’accesso al perdono del Padre”. Sono le parole che Papa Francesco ha rivolto il 10 aprile 2018 nel corso dell’udienza ai partecipanti al secondo incontro dei Missionari della Misericordia. Da domani, a Roma, è previsto il terzo incontro che era programmato originariamente per la primavera del 2020 ma poi spostato a causa del Covid. Il numero dei Missionari della Misericordia nel mondo, da quando sono stati istituiti da Papa Francesco nel 2016, è in costante aumento. Al momento sono 1.040.

Missionari anche dall’Ucraina

“Il segno concreto della Chiesa” che palpita di misericordia proviene da tutto il mondo. In un comunicato il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, il dicastero vaticano che si occupa delle attività dei Missionari della Misericordia, ha organizzato l’iniziativa a cui prendono parte circa 400 Missionari provenienti da molti Paesi. Dall’Argentina al Brasile, dal Libano, alle Filippine, all’India al Vietnam, dagli Stati Uniti a varie nazioni europee. Consistente anche la presenza dall’Africa: Nigeria, Mali, Malawi, Kenya, Costa d’Avorio, Ghana, Guinea e Camerun. In particolare si registra la presenza di alcuni sacerdoti dall’Ucraina, per i quali si è ottenuto un visto particolare per lasciare il Paese. Questi sacerdoti provengono da regioni dell’Ucraina occidentale: dall’oblast di Chmel’nyc’kyj, dall’oblast di Černivci, dalla regione di Ternopil e da Hnizdychiv nell’oblast di Leopoli.

La pandemia, sfide e opportunità per i missionari

L’incontro di domani si tiene in Vaticano, nell’Aula Nuova del Sinodo, sarà scandito da diversi laboratori e dal confronto tra i missionari sull’esperienza vissuta durante la pandemia. Nel pomeriggio la relazione di monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, incentrata su “Il Missionario della Misericordia Uomo dell’accoglienza”. Domenica la Messa del Papa nella Basilica di San Pietro, lunedì l’udienza di Francesco alle 12. Tra i relatori che offriranno delle riflessioni durante l’Incontro di lunedì ci sono il cardinale Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, sul tema: “Il Missionario della Misericordia e la chiamata alla santità”. A seguire “Il Missionario della Misericordia: il foro interno e esterno”, la relazione di padre Damián Guillermo Astigueta, professore ordinario nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.