Piante e fiori a San Pietro per le celebrazioni di Pasqua, i palmureli da Sanremo

Le decorazioni floreali in Piazza verranno realizzate durante la Settimana Santa grazie al generoso contributo di fioristi olandesi e professori di floristica di biotecnologie di Naklo in Slovenia, con la collaborazione dei giardinieri vaticani

Vatican News

Come da tradizione, in occasione della Settimana Santa, Piazza San Pietro sarà addobbata con centinaia di composizioni e decorazioni floreali. Se ne occuperanno le maestranze del Servizio delle Infrastrutture e Servizi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano in collaborazione con quanti hanno offerto piante e fiori.

In particolare - spiega lo stesso Governatorato in una nota - per la Domenica delle Palme del 10 aprile, verranno distribuiti ramoscelli di ulivo forniti dall'Associazione Nazionale Città dell’Olio, dai sindaci Città dell’Olio Regione Lazio, e dalla famiglia Caputo città di Taranto, Regione Puglia. La fornitura di “palme fenix” verrà curata dall'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Saranno presenti anche i palmureli provenienti dalla città di Sanremo. L’azienda florovivaistica all’ingrosso Flora Olanda di Roma presterà le grandi piante di ulivo da posizionare in prossimità delle statue dei Santi Pietro e Paolo ai piedi del Sagrato.

Le decorazioni floreali in Piazza San Pietro in occasione della Santa Pasqua, verranno realizzate grazie al generoso contributo dei fioristi olandesi e dei professori di floristica di biotecnologie di Naklo in Slovenia, con la collaborazione dei giardinieri vaticani che lavoreranno l’intera giornata del Venerdì Santo per predisporre e terminare gli addobbi entro il giorno successivo.